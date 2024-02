Ha 74 anni ma ne dimostra 50, come ha fatto Sigourney Weaver a rimanere così bella? Il suo segreto è nella dieta

Tutti ricordano l’attrice americana Sigourney Weaver, che ha interpretato moltissimi ruoli in film cult. Oggi ha 74 anni ma ne dimostra 20 di meno.

I Vip a volte ci sorprendono piacevolmente, perché riescono a sconfiggere i segni del tempo senza ricorrere a “ritocchini”, botox o interventi di chirurgia plastica. Uno di questi esempi è rappresentato da Sigourney Weaver.

Classe 1949, oggi Sigourney ha 74 anni, ma a vederla sui social e durante le apparizioni in pubblico sembra una cinquantenne. Tanto che è stata definita “una forza della natura” e non certo o non solo perla sua bravura nell’interpretazione di ruoli che sono diventati leggenda.

La ricordiamo nel film Ghostbusters, ma anche e forse soprattutto nei panni di Ellen Ripley nel film cult di Ridley Scott, Alien. Impossibile non menzionare anche la magistrale interpretazione in Gorilla nella Nebbia dove Sigourney interpreta Dian Fossey, una biologa che nella vita reale ha davvero dedicato la sua vita alla protezione dei gorilla, a pericolo estinzione, in Africa.

Sigourney Weaver ha svelato il suo segreto di bellezza: risiede nella dieta e in una particolare filosofia di vita

L’attrice americana Sigourney Weaver, all’anagrafe Susan Alexandra Weaver, oggi ha 74 anni ma possiamo azzardare tranquillamente affermando che ne dimostra 50. Durante tutti questi anni non si è mai fatta nessun “ritocco” e porta solamente qualche ruga sul volto, e con molta classe ed eleganza aggiungiamo.

In un mondo e in una società, e soprattutto nel settore dello spettacolo, dove tutte le donne (ma anche gli uomini) cercano di nascondere i segni del tempo Sigourney ha adottato un’altra strategia, e ha vinto.

Durante un’intervista rilasciata alla rivista americana Glamour l’attrice ha svelato che da sempre un “mantra” le ha permesso di diventare la donna splendida, elegante e raffinata che è oggi: “bisogna far emergere la propria personalità“.

Nella medesima intervista, l’attrice ha anche svelato che è molto attenta all’impatto ambientale, anche quando sceglie i suoi vestiti, che abbiamo scoperto riutilizza più volte. “Non si può più avere quell’atteggiamento verso la moda di indossare qualcosa solo una volta“, ha orgogliosamente affermato.

Sigourney ha fatto del “less is more” la sua arma vincente e l’atteggiamento positivo, sereno, verso il passare degli anni ha contribuito all’eccezionale risultato.

Ciò che merge da alcune sue interviste è anche la dieta che ha scelto Sigourney, perché è vegana. Un altro segnale che l’attrice proietta in tutto ciò che fa, alimentazione compresa, il rispetto per la natura. Certamente adottare una dieta vegana non è per tutti, o comunque è necessario affidarsi a un nutrizionista, ma vedendo i risultati che ha sortito su Sigourney viene voglia di abbracciare la sua medesima filosofia.