Hai perso la tua Pec? Recuperarla è facilissimo: pochi passaggi e il gioco è fatto

Per chi ha perso la Pec, non c’è motivo di preoccuparsi: recuperarla è davvero facile. Ecco come comportarsi in questa situazione.

Avete aperto la vostra casella di posta certificata su Aruba e non riuscite più ad accedervi? Nessun problema: in questa guida vi spiegheremo non solo come recuperare l’account, ma anche come recuperare eventuali email cancellate per sbaglio e come rinnovare una casella scaduta.

Nel caso abbiate smarrito la password, il processo per recuperarla è davvero semplice. Una volta nella pagina d’accesso alla Pec, bisognerà cliccare sul pulsante “Password dimenticata” che ci chiederà di inserire l’indirizzo email e il proprio codice fiscale o partita IVA. Dopo aver completato il Captcha avremo l’opzione di reimpostare la password.

Una volta completato il processo, riceveremo un’email da parte di Aruba sulla nostra email normale che ci permetterà di resettare la password, scegliendone una nuova. Per chi ha più indirizzi Pec sullo stesso dominio bisognerà invece effettuare il reset con l’account Postmaster nella pagina di gestione mail del sito ufficiale e cercare la casella specifica con l’opzione Ricerca caselle.

Come fare se hai perso la Pec: come recuperare le email cancellate

Una volta riottenuto l’accesso, potreste voler sapere come recuperare le email cancellate dalla Pec. La procedura cambia in base alla scelta di usare l’interfaccia web di Aruba o l’uso di un client di posta elettronica (o l’app ufficiale Aruba per smartphone). Nel primo caso, possiamo consultare il cestino, dove vengono spostate le email cancellate prima di essere eliminate definitivamente. Possiamo fare così entrando nell’account dal sito web Aruba e selezionando la voce apposita dal menu a sinistra.

Se, invece, state usando un client di posta come Outlook o altre opzioni simili, il processo è simile: basta aprire il client scelto e guardare nel Cestino. Una volta trovato ptoremo recuperare il messaggio spostandolo in Posta in Arrivo. Infine, l’app ufficiale Aruba PEC per Android e iOS ha l’opzione Cestino facilmente accessibile cliccando sulle linee orizzontali in alto a sinistra.

Potreste voler sapere come recuperare l’accesso a una casella email scaduta, processo che avviene automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Se sono passati 90 giorni dalla scadenza, sfortunatamente, l’unica possibilità è aprire una nuova casella. Se invece siamo ancora in tempo, ci sono vari modi per riattivarla. Il modo più veloce è appropriatamente chiamato Rinnovo veloce, e ci accediamo direttamente dall’email che ci invia Aruba prima della scadenza.

Basta aprire il link all’interno della mail, inserire le credenziali della Pec e scegliere l’opzione di rinnovo desiderata. In alternativa, possiamo rinnovare la Pec attraverso l’area clienti di Aruba, che avrà un’apposita opzione dedicata al rinnovo della casella Pec. Il pannello Webmail è un’altra opzione dalla quale si può rinnovare la casella.

Se non vogliamo preoccuparci del problema, è possibile scegliere di abilitare il rinnovo automatico della casella attraverso PayPal o carta di credito tramite l’area clienti. Per ogni dubbio è possibile contattare l’assistenza Aruba tramite le guide disponibili o il servizio clienti offerto dal sito.