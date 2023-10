Halloween su Netflix: non puoi perdere uno di questi film

Netflix è pronta ad offrire per Halloween dei film capaci di andare incontro ad ogni tipo di età. Questi sono imperdibili.

La nota festa dei morti è da sempre attrazione per tutti gli amanti del genere horror e le piattaforme mettono a disposizione moltissimi film per questa occasione. Oltre a mascherarsi e andare a fare il tipico “dolcetto o scherzetto”, oggi si usa molto anche andare a ballare con le più svariate riproduzioni reali dei personaggi delle maggiormente note riprese cinematografiche esistenti fino ad ora.

Ma il mondo del cinema va avanti di continuo e di giorno in giorno si studiano e creano dei personaggi sempre più orribili e cattivi, i quali possono divenire anche delle icone per le giornate di Halloween che verranno in futuro. A mostrare film adatti al genere ci pensa anche Netflix, piattaforma in grado di andare incontro alle esigenze del pubblico di tutte le età.

Chiunque non possa andare al cinema o, comunque, preferisca rimanere a casa e godersi i film horror direttamente seduti sul divano, potrebbe optare per diverse scelte. In effetti, ci sono dei film imperdibili e che i più appassionati del genere vorranno certamente vedere.

Cosa offre Netflix per Halloween

Ovviamente, la scelta del catalogo horror è molto vasta, quindi cercheremo di concentrarci più sui film che hanno avuto buone recensioni. Ovviamente, chiunque ha il suo gusto, quindi, il consiglio è quello di non denigrare le altre opzioni.

In molti hanno recensito bene di Killer Book Club, ad esempio, una delle più recenti offerte di Netflix. Parla di otto amici, i quali hanno deciso di prender parte al club del libro, ossia una cerchia di persone che scambiano opinioni su dei film horror. Passiamo, poi, a Cabinet of Curiosities di Guillermodel Toro, una serie antologica ha un cast a dir poco stellare, tra cui Ben Barnes, Eric Andre e Andrew Lincoln.

Per i più piccoli (ma non solo), invece, va cintato Wendell & Wild, adatto per tutti coloro che hanno amato Nightmare Before Christmas e Coraline. Nasce dal genio di Henry Selick, proprio come questi due titoli e tanti altri.

Ma la scelta, comunque è molto ampia e Netflix in Italia mette a disposizione diverse categorie di horror, dagli intellettuali, a quelli di magia nera e stregoneria, passando per quelli di commedia, fino a quelli dedicati a dei posti terrificanti. La piattaforma ha creato un genere da cliccare chiamato proprio Halloween. Buona visione a tutti, quindi, e attenzione a guardarvi sempre dietro le spalle.