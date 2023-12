I 10 influencer più pagati al mondo: la cifra più alta per ogni post ti farà sobbalzare dalla sedia

L’industria degli influencer è in continua crescita e i guadagni di questi professionisti del web sono sempre più alti.

L’Influencer è un opinion leader dotato di carisma, autorevolezza, competenza, capacità di coinvolgimento e persuasione, che guadagna diffondendo e amplificando messaggi promozionali per conto di aziende e brand, in cambio di una ricompensa. Il compito dell’Influencer infatti è influenzare la propria community di followers sui diversi social network (come Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn…).

La società Hopperhq ha pubblicato uno studio che ha svelato i 100 influencer più pagati su Instagram sulla base della somma richiesta per pubblicare ciascun post. Nelle prime dieci posizioni troviamo alcune delle personalità più famose del mondo.

Gli influencer più pagati al mondo: chi sono e quanto ricevono per i loro post

Secondo quanto riportato dalla classifica di HopperHQ, la famosa società specializzata in analisi di social media, gli influencer più pagati al mondo nel 2023 guadagnare diversi milioni di dollari per post. Al primo posto, secondo la classifica, resterebbe saldamente Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese con un guadagno di circa 03,234 milioni di Euro per post.

Segue a ruota il calciatore argentino ed l’ otto volte Pallone D’Oro, Lionel Messi, con un guadagno stimato di circa 2,597 milioni di Dollari per post, a poco distaccato dalla cantante e attrice Selena Gomez che chiude la top tre con 2,558 milioni di Dollari richiesti per post. Alla quarta posizione troviamo l’ imprenditrice e personaggio televisivo statunitense, Kylie Jenner con un guadagno complessivo di 2,389 milioni di Dollari per ciascuna pubblicazione, mentre The Rock è quinto con 2,326 milioni di Dollari, un dato frutto non solo dell’elevato numero di follower ma anche per la portata e la popolarità di cui gode, sebbene utilizzi il suo profilo principalmente per condividere i suoi allenamenti.

La cantante e attrice statunitense Ariana Grande è sesta con una somma di 2,264 milioni per post, mentre imprenditrice e personaggio televisivo Kim Kardashian con i suoi 2,176 milioni si pazza davanti alla cantante e attrice Beyoncè (1,889 milioni) e Khloè Karadshian (1,866 milioni). Chiude la top ten Justin Bieber (1,763 milioni). In top ten non mancano gli italiani: al 40esimo posto c’è Khaby Lame con 275mila Euro per post, mentre Chiara Ferragni è 92esima con 102mila Euro per post.

Questi influencer sono tra i più popolari al mondo e hanno un seguito di milioni di persone. Grazie a questo seguito, possono generare un grande impatto sui consumatori e attirare l’attenzione delle aziende. I guadagni degli influencer dipendono da una serie di fattori, tra cui il numero di follower, l’interazione con i follower, il settore in cui operano e la tipologia di contenuti che pubblicano. In generale, gli influencer con un seguito più ampio e un’interazione più alta con i follower possono chiedere un compenso più alto per i propri post. L’industria degli influencer è in continua evoluzione e si prevede che i guadagni di questi professionisti continueranno a crescere nei prossimi anni.