I fotografi non vogliono che tu lo sappia: il trucco per rendere le tue foto perfette con pochi click

Amate farvi le foto e non sapete in che modo potete renderle più professionali possibile? Ecco un trucco che i fotografi non svelano

Uno dei desideri che gli esseri umani hanno da sempre è quello di riuscire a fermare il tempo che passa in modo inesorabile e si porta via tutti quei momenti brutti o belli che siano, che ci fanno ricordare per sempre quello che siamo stati e quello che abbiamo vissuto nel bene o nel male. Questa necessità di ricordare è così forte in noi che abbiamo inventato degli strumenti che da molto tempo ci permettono di creare dei ricordi con le nostre vite.

Anche quando il mondo era semplice e l’uso della tecnologia moderna non era neanche immaginabile, si sentiva il bisogno di realizzare delle immagini che potessero raffigurarci o potessero raffigurare il mondo esterno. Si può dire infatti che gli antenati delle fotografie potrebbero essere identificati con i ritratti o gli autoritratti.

Oggi è tutto molto diverso e fare delle foto è un’esigenza sempre più forte che richiede molta più innovazione rispetto ai tempi passati. In effetti i mezzi per poter creare delle foto a effetto sono veramente incalcolabili e conoscerli tutti potrebbe richiedere molto tempo e impegno.

Qual è il trucco che i fotografi non svelano per rendere le foto perfette?

Il fenomeno della digitalizzazione ha trasformato in modo molto importante la società in cui viviamo creando nel corso degli anni e con tutte le innovazioni che ci sono state, una sorta di filtro potente tra noi e il mondo reale. Tutto questo ha aumentato il nostro bisogno di farci conoscere attraverso le fotografie che postiamo sui social e che cerchiamo di condividere con gli altri.

E come accennato è cresciuta anche la voglia di perfezionare il più possibile le foto che facciamo e che pubblicheremo. I fotografi, infatti, a cui spesso ci si rivolge per chiedere dei servizi o degli album di fotografie, conoscono tanti segreti del mestiere che però non condividono facilmente. Ora però grazie ad un trucco nuovo, possiamo creare le nostre foto perfette.

Basta infatti aprire il programma switchlight dal web e cliccare successivamente su copy light. Quello che dovremo fare dopo sarà semplicemente caricare la foto che vogliamo modificare e scegliendo il programma gratis, dovremo cliccare su select lighting. A quel punto non ci resta che selezionare uno tra i preset luci che troviamo a disposizione e applicarlo alla foto, modificando anche la luce se necessario.