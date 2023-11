I migliori 10 videogiochi in uscita a novembre 2023: piattaforme e data d’uscita

Novembre è un mese ricco di uscite in ambito videoludico: quali sono i migliori titoli in uscita e su quali piattaforme escono.

Il 2023 è stato un anno ricco di uscite di spessore. Difficilmente, infatti, i prossimi anni potranno eguagliare quello che stiamo vivendo in termini di quantità e di qualità delle uscite. Nei dieci mesi che ci siamo ormai lasciati alle spalle, infatti, sono usciti titoli incredibili e di grande spessore come Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI, Baldur’s Gate III, Starfield, Forza Motorsport, Alan Wake II, Mortal Kombat, Spider Man 2, Super Mario Bros Wonder e Dead Space Remake.

Una lista di uscite incredibile, che comprende solamente brand famosi e amati in tutto il mondo e alla quale andrebbero aggiunti anche indie e nuove Ip degne di nota. Ma se pensate che questo straordinario anno videoludico si sia concluso con l’approdo dell’atteso sequel di Alan Wake vi state sbagliando, tra novembre e dicembre ci attende ancora qualche sorpresa. Fate spazio nella teca o nell’hard disk e preparatevi a mettere da parte qualcosa, poiché nelle prossime settimane potreste essere tentati da nuove uscite.

I migliori videogiochi in uscita nel mese di Novembre

Ci sono videogiocatori che attendono con ansia titoli autoriali come Death Stranding, altri che aspettano Blockbuster come Spider Man e Super Mario e altri ancora che sono alla ricerca di opere in grado di intrattenere e divertire per centinaia di ore come Baldur’s Gate e Starfield, poi ci sono quelli che attendono invece il loro gioco preferito, solitamente un titolo che ha un’uscita a cadenza annuale e richiede solo riflessi pronti e allenamento.

Sicuramente questo è il caso della community di EA football FC ed è certamente il caso di quella di Call of Duty, probabilmente il videogame più popolare e giocato della storia. Novembre per loro sarà il mese migliore dell’anno visto che l’ultimo capitolo della saga – Modern Warfare 3 – è in uscita il prossimo 10 novembre su ogni console esistente sul mercato.

Novembre però non è solo il mese di Call of Duty, è anche quello del nuovo Super Mario Rpg, spin off della celebre saga di Nintendo che consente agli appassionati di vivere un’avventura più stratificata e profonda con i personaggi storici. Ovviamente questo è atteso solo su Switch, il prossimo 17 novembre.

Lo stesso giorno vedrà il lancio di Persona 5 Tactica, uno spin off dell’apprezzatissimo quinto capitolo della saga che vedrà però un gameplay più strategico rispetto al capitolo originale. Il videogioco sarà disponibile per ogni piattaforma.

Novembre è il mese in cui l’apprezzatissimo Hogwarts Legacy giungerà anche su Switch, ma anche quello in cui uscirà un nuovo capitolo spin-off della saga Yakuza, ovvero Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. L’uscita in questo caso è prevista il 9 novembre su tutte le console.

Il 6 novembre è il giorno in cui arriva Football Manager 2024, gestionale di calcio che ogni anno appassiona milioni di aspiranti allenatori di calcio. Sempre questo mese accoglieremo The Talos Principle, un erede spirituale del bellissimo Portal di Valve, e dell’affascinante action sci-fi The Invicible (disponibile solo su console di ultima generazione). Per i più piccini il 7 novembre esce Nickelodeon All Star Brawl 2 e sempre per questo mese è attesa l’uscita di The Day Before, un survival multiplayer che ricorda da vicino The Last of Us.