I regali di Natale che non dovresti mai fare: c’è una vera e propria lista nera per evitare brutte figure

Il Natale si avvicina ed è tempo di regali, ma attenzione a fare quelli giusti: alcuni potrebbero essere davvero molto deludenti.

Tra pranzi e cene in occasione delle feste Natalizie, tutti non vedono l’ora giunga l’ora X per scartare il proprio regalo. E se quello che è nella busta fosse un’amara sorpresa? Ecco cosa non devi assolutamente mettere sotto l’albero se vuoi evitare una figuraccia.

Non si è soliti rifiutare un regalo, a meno che non si sia così sfacciati da dire apertamente che quello che abbiamo tra le mani sia poco apprezzato. Ma dalle espressioni e dal linguaggio non verbale, si può facilmente intuire se la nostra scelta è stata azzeccata o se abbiamo toppato in pieno.

A meno che il regalo non ci sia stato proprio commissionato, spesso andiamo ad ‘intuito’ e questo ci espone al rischio di commettere qualche errore nella scelta. Ecco perché dovremmo sapere che ci sono regali che proprio non andrebbero fatti e che anzi, appartengono a una vera e propria lista nera.

I regali di Natale da evitare assolutamente: la blacklist che ti evita la figuraccia

Da un figurone a una figuraccia è un attimo. Quello che pensiamo possa essere un regalo super approvato, potrebbe per l’altro essere un vero e proprio mattone sullo stomaco. Alcuni regali di Natale rientrano infatti in quella che potremmo definire una vera e propria ‘blacklist‘. Si istituisce insomma un vero e proprio vademecum per evitare di cadere in pieno.

Pantofole e pigiami : uno dei regali natalizi sicuramente meno apprezzati sotto l’albero. Immaginate che delusione scartare quel pacco che tanto ci aveva incuriosito tutta la serata, per poi scoprire che dentro c’era un set per la notte.

: uno dei regali natalizi sicuramente meno apprezzati sotto l’albero. Immaginate che delusione scartare quel pacco che tanto ci aveva incuriosito tutta la serata, per poi scoprire che dentro c’era un set per la notte. Intimo : in questo caso si tratta di un regalo ‘proibito’ qualora ci si trovi a scartarlo dinanzi a tutta la famiglia. In alternativa, potrebbe essere, in privato, un modo per accendere la fiamma nella coppia. In caso contrario, è un’idea assolutamente da bandire se si vuole evitare l’imbarazzo in famiglia!

: in questo caso si tratta di un regalo ‘proibito’ qualora ci si trovi a scartarlo dinanzi a tutta la famiglia. In alternativa, potrebbe essere, in privato, un modo per accendere la fiamma nella coppia. In caso contrario, è un’idea assolutamente da bandire se si vuole evitare l’imbarazzo in famiglia! Profumi : il profumo è una scelta molto personale e soggettiva. A meno che non si conoscano perfettamente i gusti dell’altro, sarebbe bene non addentrarsi in questo campo in quanto potrebbe essere un regalo davvero poco stimato.

: il profumo è una scelta molto personale e soggettiva. A meno che non si conoscano perfettamente i gusti dell’altro, sarebbe bene non addentrarsi in questo campo in quanto potrebbe essere un regalo davvero poco stimato. Utensili per la casa : molto spesso si crede di andare sul sicuro quando si regalano oggetti di questo genere, in realtà stiamo semplicemente deludendo quella persona che si aspettava qualcosa di più originale da parte vostra!

: molto spesso si crede di andare sul sicuro quando si regalano oggetti di questo genere, in realtà stiamo semplicemente deludendo quella persona che si aspettava qualcosa di più originale da parte vostra! Buoni regalo: dipende. In alcuni casi potrebbe essere anche super apprezzato. Pensate ad una donna con un buono da spendere in un negozio di cosmetica, potreste renderla davvero felice. In altri casi potrebbe essere poco apprezzato per la scarsa originalità.

Diciamo che in linea di massima, quando ci accingiamo a fare un regalo questo non dovrebbe essere mai sottovalutato. Dovremmo impegnarci e soprattutto prendere in considerazione i gusti della persona alla quale stiamo scegliendo di regalare qualcosa.