Idee di marketing geniali: cosa sta facendo una famosa catena di pizzerie

Nel mare magnum delle pizzerie, la concorrenza è veramente tantissima. Una nota catena ha avuto un’idea di marketing geniale per distinguersi e farsi conoscere da più persone possibile.

La pizza piace praticamente a tutti. Fumante, croccante e farcita con tante cose buone. Ognuno ha le sue preferenze: c’è chi ordina sempre e solo la classica margherita e chi ama cambiare ogni volta; chi preferisce l’impasto alto alla napoletana e chi quello basso e croccante alla romana. Da qualche anno va molto di moda la pizza gourmet con un impasto alto ma, al tempo stesso, croccante e farcita con ingredienti raffinati di alta cucina.

Le pizzerie ormai sono davvero tante. Per distinguersi e per farsi apprezzare non è sufficiente offrire un buon prodotto con ingredienti freschi e di qualità. È necessaria qualche astuzia in più per accattivarsi le simpatie dei clienti e garantirsi la loro fedeltà. Una rinomata catena di pizzerie ha avuto un’idea di marketing davvero geniale.

Pizza e marketing: ecco l’idea geniale di una nota catena

La pizza è uno dei cibi più amati in tutto il mondo, non solo in Italia. Nel nostro Paese, certamente, siamo più attenti alla qualità delle materie prime e degli ingredienti e, soprattutto, non amiamo gli accostamenti troppo azzardati. Una famosa catena di pizzerie da asporto ha trovato un’idea di marketing veramente innovativa ed efficace per farsi pubblicità.

Si tratta della catena Dominos’ Pizza. Catena americana che, fino allo scorso anno, era presente anche in Italia. La fortuna di Domino’s Pizza è data dall’unione di diversi fattori: possibilità di scegliere tra diversi impasti, possibilità di personalizzare la propria pizza con ingredienti a scelta, prezzi moderati e consegne rapide. Non solo: addirittura è possibile monitorare in tempo reale a che punto è la propria consegna in modo da sapere in anticipo quanto tempo si dovrà attendere e organizzarsi di conseguenza.

Ma per farsi apprezzare ancora di più, Dominos’ Pizza ha avuto un’altra idea: pizza gratis in caso di emergenza. Se hai bruciato la cena, se stai male e non puoi cucinare, se hai avuto qualunque tipo di contrattempo, per te la pizza sarà gratis. Devi solo andare sul sito di Domino’s Pizza e selezionare “pizza d’emergenza ” e riceverai a casa tua la tua fumante pizza gratis, dopo aver fatto un ordine standard.

La pizza di Domino’s è un po’ diversa rispetto a quella a cui siamo abituati in Italia. Non è la classica pizza napoletana né la “scrocchiarella” romana. Noi la definiremmo forse più una focaccia perché è piuttosto alta. In ogni caso questa catena di pizzerie ha sicuramente avuto un’ottima idea per farsi conoscere e apprezzare da sempre più persone.