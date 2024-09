IKEA, il gaming cambia volto: tutta la comodità delle nuove poltrone da gioco

IKEA ha la soluzione adatta per ogni esigenza, anche per chi vuole creare una stanza da gaming: le poltrone adatte al viaggio videoludico.

Nato per caso come software sperimentale per passare il tempo in ufficio, il videogame è divenuto con il passare del tempo parte della nostra cultura popolare. Se negli anni ’80 e ’90, primi decenni di diffusione del gaming casalingo, i videogiochi venivano visti principalmente come un gioco per bambini, oggi sono diventati qualcosa di più complesso e stratificato.

Il gaming è oggi un’attività che accompagna gli individui dall’infanzia all’età adulta ed avere uno spazio casalingo dedicato all’intrattenimento videoludico è una necessità paragonabile a quella di creare un angolo cinema nel salone di casa. Le aziende di design si sono rese conto di questa esigenza sempre più diffusa e si moltiplicano le possibilità di scelta di mobili e poltrone utili ad accompagnare questa passione.

Se un tempo dunque non c’era altra possibilità che utilizzare un divanetto di casa o una sedia da piazzare davanti alla televisione o alla scrivania, oggi esistono poltrone ergonomiche con sostegno lombare e cervicale, braccioli e schienale reclinabile e persino quelle con poggia piedi e poggia bibita.

IKEA abbraccia il gaming: le poltrone create per supportare i videogiocatori

Come succede anche per gli altri mobili e oggetti di design, anche quelli ideati appositamente per il gaming sono di vario tipo e aumentano di prezzo in base alla qualità dei materiali utilizzati e alla tipologia di confort che offrono. In media una sedia da gaming costa dai 100 ai 400 euro, mentre una poltrona può costare anche fino a migliaia di euro.

Per venire incontro alle esigenze dei gamer, grandi o piccoli che siano, IKEA ha inserito nella propria offerta anche una sezione dedicata al mobilio adatto a supportare questa passione. L’offerta dell’azienda svedese parte con una comoda poltrona gonfiabile – facente parte della linea BRÄNNBOLL – disponibile nei colori verde o arancione vivo. Perfetta per i più piccoli, la poltrona gonfiabile ha un costo di appena 49 euro.

Sempre della serie BRÄNNBOLL c’è una poltrona in tela con supporto in metallo che offre sostegno alla schiena e alla braccia durante le sessioni di gaming. Questo modello dal design minimale, adatto ad una stanza per ragazzi in stile moderno è presente solo nella colorazione grigio/giallo canarino ed ha un costo di 99euro.

Il pezzo forte è la poltrona con i cuscinoni e il poggiapiedi. Questa è disponibile in blu e grigio scuro ed è il massimo del confort e della comodità per chiunque voglia dedicare qualche ora ai videogame. Il costo è di 189 euro e rappresenta la soluzione perfetta per chi vuole una seduta comoda in salone o in una living room.