Il modo in cui stringi la mano dice molto della tua personalità: e tu come lo fai?

Stringere la mano è un gesto quasi automatico ma può rivelare molto della propria personalità: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando ci si saluta tra amici e conoscenti è automatico stringere la mano dell’altra persona. Questo gesto cordiale rappresenta la volontà di presentarsi agli altri in modo rispettoso ed elegante. In molti quando si stringono la mano non si soffermano su come lo fanno.

Eppure, questo è sbagliato. Proprio così, bisognerebbe sempre prestare attenzione a come si stringe la mano delle altre persone. Perché? Perché questo gesto, apparentemente una formalità, può rivelare molto della propria personalità. Ecco il trucco da conoscere per capire qualcosa in più sugli altri.

Stringere la mano: ecco cosa rivela sul proprio carattere interiore

Sono stati fatti diversi studi da esperti in campo psicologico e sociale sul cosa rivela della propria personalità la modalità con la quale si stringe la mano. Secondo uno di questi, sono davvero tanti gli aspetti che possono emergere se si presta attenzione alla stretta di mano di una persona.

Per esempio, stringere la mano in modo deciso e forte generalmente è segno di buona autostima, consapevolezza dei propri mezzi e fiducia nelle proprie idee. Questo modo di presentarsi può anche dare agli altri un’immagine positiva, solare ed estroversa della propria personalità.

Discorso diverso per coloro che hanno una stretta di mano poco decisa. Lo stesso studio evidenziava come coloro che avevano questo tratto erano più nevrotici, meno sicuri e più timidi. Inoltre, si è evidenziata anche come gli individui che avevano una stretta di mano debole e poco convinta erano soggetti a una maggiore ansia sociale.

Tuttavia, bisogna sempre ricordare una cosa. Questi comportamenti sono stati studiati su un campione di persone ma non sono regole universali. Ci sono tanti fattori e variabili da considerare: non è detto che una persona con una salda stretta di mano sia positivo e socievole, così come non è detto che chi ha una stretta di mano “debole” sia timido e introverso.

A grandi linee, soffermarsi su come si stringe la mano può aiutare a comprendere i tratti caratteriali di una persona e ciò può risultare un vantaggio in alcune situazioni, specialmente nel mondo professionale. In ogni caso, è bene prendere con le pinze tale informazione. In definitiva, ora si conoscono i trucchi su come stringere la mano: la prossima volta che si eseguirà questo gesto si potrà avere una comprensione migliore della persona che si ha difronte.