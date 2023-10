Il regalo giusto per chi ama film e serie tv: ecco come si usa il videoproiettore ideale per gli appassionati del grande schermo

Hai un amico cinefilo e non sai mai cosa regalargli per il suo compleanno o per Natale? Hai mai pensato ad un videoproiettore?

Andare al cinema non ha prezzo: il rito di concedersi qualche ora di relax per andarsi a vedere quel titolo che si cerca da tanto tempo, la poltroncina, l’odore dei popcorn, il silenzio e il grande schermo. Tutti elementi che contribuiscono a rendere questa esperienza davvero unica e irrinunciabile per tantissime persone. Ma non tutti la pensano allo stesso modo oppure non tutti hanno il tempo materiale di andare spesso al cinema. E abbiamo tutti un amico cinefilo che si lamenta di questa cosa.

Magari vorrebbe tanto andarsi a vedere tutti gli ultimi titoli al cinema ma non ha mai tempo oppure preferisce optare per lo schermo della tv di casa propria o del computer in tutta comodità. Se non sai mai cosa regalare a questo amico appassionato di film o serie tv – o se l’appassionato sei tu – perché non provi con questo utilissimo e pratico proiettore per guardarti tutti i tuoi contenuti direttamente dal divano?

Dove si compra e come si usa un videoproiettore: il regalo perfetto per i tuoi amici cinefili

Se è vero che andare al cinema non ha prezzo, è altrettanto vero che guardarsi i propri film preferiti dalla comodità di casa propria è estremamente comodo. Ogni tanto ci si può concedere l’uscita per andare a vedere un titolo sul grande schermo, ma si può ricreare un’esperienza simile anche a casa propria. Basta davvero poco. La prima cosa che occorre, ovviamente, è un pratico videoproiettore da usare per guardare quello che si vuole.

Non solo questo videoproiettore è utilissimo e un ottimo regalo ma è anche molto pratico, dato che occupa poco spazio ma allo stesso tempo ha un’area di proiezione veramente importante: circa 3 metri e mezzo, niente da invidiare allo schermo del multisala! Potete persino puntarlo sul soffitto per guardare tutti i film che volete stando sdraiati.

#regalone #regalidinatale ♬ suono originale – Le idee regalo di Lucia @regalipertutti_com Cosa regalare a chi ama i film e le serie tv? Il videoproiettore portatile! Sarà come avere un cinema in casa! Basta collegarlo al Wi-Fi e iniziare lo streaming di film e serie tv direttamente dalle proprie app preferite. Posizionandolo a circa 3 metri e mezzo, l’area di proiezione raggiunge i 130 pollici, davvero notevole! Se avete uno spazio più ridotto, a due metri e mezzo otterrete comunque un’area di proiezione di circa 100 pollici. Altra cosa interessante: potete puntare il videoproiettore verso il soffitto e godervi i film comodamente distesi sul letto! Se vi piace lo trovate cliccando sul link nel mio profilo e poi su Vetrina su Amazon – Visti su TikTok #ideeregalo

Lo potete acquistare tranquillamente su Amazon e spedire direttamente a casa del diretto interessato, se state facendo un regalo ad una persona cara.