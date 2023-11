Il ritorno di 007 con sorpresa: il regalo di Amazon per Natale, senza costi aggiuntivi

Amazon offre a tutti i suoi abbonati un regalo di Natale decisamente gustoso senza costi aggiuntivi: il ritorno a sorpresa di 007.

Da diverso tempo ormai Amazon non è “semplicemente” il più grande e utilizzato sito di e-commerce del mondo. L’azienda americana ha deciso di diversificare il proprio campi d’azione, espandendosi nell’intrattenimento – video e musicale e videoludico – e nella creazione di dispositivi elettronici e di capi d’abbigliamento.

Sottoscrivere un abbonamento a Prime offre una serie di vantaggi esclusivi. Gli utenti hanno accesso gratuitamente a Prime Video, piattaforma simile a Netflix, un abbonamento gratuito ad un canale Twitch al mese (social in stile YouTube dedicato principalmente ai videogame, ma che si è già espanso ad altri ambiti), accesso all’abbonamento base di Amazon Music e Amazon Reading con sconti e promozioni sulle versioni premium dei due servizi e videogiochi gratuiti ogni mese.

Per Natale Amazon ha preparato un bel regalo a tutti gli appassionati di James Bond. Lo scorso anno la compagnia ha acquisito la MGM che deteneva, tra gli altri, anche i diritti di produzione e distribuzione dei film di 007. Questa acquisizione ha portato nel catalogo Prime tutti i film e le serie tv prodotte dal colosso cinematografico in passato e permetterà di avere in esclusiva anche quelle future.

Amazon regala un nuovo contenuto su 007 per Natale: scopriamo di cosa si tratta

Da quando MGM è in mano ad Amazon, tutti si chiedono quale sia il futuro dei film su James Bond, ma anche cosa abbia intenzione di fare l’azienda con il brand per sfruttarlo anche al di fuori delle sale cinematografiche. C’è chi teme possa utilizzarlo allo stesso modo in cui Disney sta sfruttando i brand Marvel e Star Wars, ma anche chi spera che qualcosa di simile – magari in modo meno intensivo – possa essere fatto davvero.

Le speranze e i timori degli appassionati hanno preso forma in 007 Road to a Milion. La serie televisiva ha debuttato su Amazon Prime lo scorso 10 novembre ed è quanto di più distante sia possibile dai film sull’agente segreto britannico. Non si tratta infatti di una serie tv in senso stretto, ma di un programma televisivo a tema 007.

In ogni puntata i concorrenti sono chiamati a superare delle prove ispirate ai film e alle gesta di James Bond per andare avanti verso la finale. Il vincitore del gioco, ovvero l’unico in grado di vincere tutte e otto le prove che si svolgeranno in giro per il mondo, porterà a casa un montepremi da un milione di dollari.