Il trucco facile facile per non ricevere più telefonate spam sullo Smart

Sei stanco di ricevere chiamate e messaggi indesiderati sul tuo smartphone? Ora puoi scoprire finalmente come fermare questo disturbo.

Niente è più fastidioso che ricevere chiamate indesiderate da venditori che cercano di venderti prodotti. La pratica è ormai comune, sia che tu abbia un telefono cellulare o fisso. Ecco alcuni suggerimenti per porre fine alle chiamate spam.

Oggi le truffe telefoniche sono particolarmente diffuse. In alcuni casi si tratta della richiesta di una promessa fantastica, di un incontro meraviglioso, di un’eredità di un parente defunto o anche di un lavoro per il quale non hai mai fatto domanda.

È anche possibile che il truffatore ti chiami brevemente, senza che tu abbia il tempo di rispondere. Questo stimolerà la tua curiosità e ti incoraggerà a richiamare il tuo corrispondente. In genere, il numero da comporre è 0899******, cioè un numero a tariffa maggiorata, che farà lievitare alle stelle la vostra bolletta telefonica. Sfortunatamente, i numeri truffa sembrano numeri normali.

Un consiglio: non richiamare un numero che non conosci. Se la chiamata era importante, la persona ti lascerà un messaggio vocale. La soluzione migliore è ovviamente filtrare in anticipo le chiamate indesiderate per evitare perdite di tempo e denaro.

Telefonate spam: come liberarsi da questo fastidio

E per gli spam? La prima soluzione, la più classica, è senza dubbio quella di non richiamare mai e di bloccare, uno per uno, i numeri da cui provengono chiamate e messaggi vocali indesiderati. Che si tratti di dispositivi iPhone o Android, gli smartphone sono sempre più dotati di un’opzione di “blocco”, il più delle volte accessibile direttamente dall’applicazione telefono.

L’altra soluzione, più radicale, è impedire che qualsiasi numero che non fa parte della tua lista dei contatti ti contatti. Un’opzione disponibile anche sulla maggior parte degli smartphone. Puoi anche contattare il tuo operatore di telefonia mobile. La maggior parte di loro è consapevole di questo problema e ora offre servizi gratuiti per bloccare chiamate commerciali o dannose.

Come per le chiamate, esistono soluzioni per bloccare la ricezione di SMS indesiderati. Se possiedi un iPhone la procedura è la seguente:

Clicca sul numero che appare accanto all’SMS

Seleziona la scheda “Informazioni” situata a destra

Tocca “Blocca questo chiamante”.

Se hai uno smartphone Android, ecco come fare:

Apri l’app di messaggistica e trova il messaggio di testo che desideri bloccare

Quindi seleziona i tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo

Tocca “Blocca numero”, quindi conferma la tua scelta.

Altra possibilità: mandare “STOP” via SMS per non essere più disturbati.