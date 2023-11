Il tuo tablet diventa uno smartphone con questa nuova linea di abbigliamento

Hai mai sognato di poter utilizzare il tuo tablet anche fuori casa come fosse uno smartphone? Lenovo, con una novità mai vista prima, ci permette di godere dello spazioso schermo del nostro tablet anziché dover perdere la vista costantemente con i nostro cellulare.

Durante il periodo della pandemia da Covid-19, Lenovo ha lanciato una campagna con lo slogan “Me Time”. Stando a quanto dichiara Wahid Razali, direttore marketing della compagnia, quando i consumatori vogliono immergersi veramente in qualcosa, preferiscono usare un tablet piuttosto che un computer o uno smartphone.

Dal momento che la maggior parte delle persone usa i tablet solo a casa o in ufficio e quasi mai in mobilità, la Tab Wear Collection di Lenovo si pone l’obiettivo di rendere più comodo per i consumatori portare con sé il proprio tablet ovunque desiderino andare.

Le innovative proposte delle tre aziende partecipanti, Maium, Kit Wan Studios e Ranra, dovevano essere semplicemente delle proof of concept, ma Maium è rimasta così soddisfatta del modo in cui è stata progettata la sua giacca gonfiabile rosa che sta introducendo un’edizione limitata disponibile per l’acquisto fino al 31 dicembre.

Secondo Razali, uno studio portato avanti da Lenovo nel 2022 ha scoperto un forte legame tra i tablet e la moda. Chi utilizzava i tablet e mostrava un generale amore per la tecnologia, emerge quanto fosse anche molto interessato alla moda.

Portare con stile il tablet fuori casa è comodissimo

Tra le diverse proposte, il modello più interessante è di certo quello proposto al designer Ranra di Reykjavik e Londra. Il capo presenta diverse idee non banali per unire lo stile unico di questa giacca con la comodità e il comfort nell’utilizzo e il trasporto del nostro dispositivo. La parte davvero rivoluzionaria è zona centrale della giacca a vento di questo prodotto.

La zona frontale è dotata di una grande borsa in grado di contenere anche dispositivi di grandi dimensioni come un tablet. Quando si apre la tasca, si può fare uso la cinghia segreta per appendere il tablet al collo e usarlo a mani libere.

Usare il tablet in questa maniera ricorda un po’ le postazioni mobili per computer portatili che ogni tanto vediamo in treno o nei bar. Inoltre, un altro dettaglio della giacca è degno di nota. Lo scopo del grande cappuccio è quello di ridurre il rumore, in modo da poterci far immergere ancor meglio nell’utilizzo del nostro grande display portatile

La grande giacca rosa proposta invece dal designer di Amsterdam Maium può essere acquistata al prezzo di 499 euro. La giacca in questione, oltre alla sua peculiarità di poter contenere comodamente un tablet, è impermeabile ed espenadibile. Questo non solo consente una maggiore capacità di protezione, in modo da poterlo usare come coperta in varie occasioni, ma contribuisce anche ad aumentare le sue capacità isolanti. Ciliegina sulla torta: è possibile dormire all’interno della giacca trasformandola in una vera e propria amaca.

Al terzo posto della nostra cernita, spicca il design unico dei Kit Wan Studios di Hong Kong. I pezzi di metallo che sporgono dal gilet tattico assomigliano a elementi steampunk, che donano a questo capo di abbigliamento un aspetto più stravagante. È possibile utilizzare il nostro tablet a mani libere allentando il gilet per avere il dispositivo sempre a portata di mano. Un particolare meccanismo a clip permette di attaccare e staccare le varie sezioni del costume in modo modulare, così da poterlo adattare via via alle varie esigenze.

Moda e tecnologia: un cammino comune

Non è certo la prima volta che moda e tecnologia condividono le proprie strade, come nel caso della Tab Wear Collection di Lenovo. I primi a muovere i passi in tal senso sono stati Google e Levi’s, i quali hanno unito gli sforzi per creare giacche di jeans in grado di riconoscere i movimenti dell’utilizzatore e di avviare alcune specifiche funzioni dello smartphone.

Anche Motorola, compagnia ad oggi di proprietà di Lenovo, ha presentato un display flessibile per smartphone che si può indossare al polso come un braccialetto. Con il lancio del suo AI Pin alla Settimana della moda di Parigi, anche il noto marchio Humane sta abbracciando con decisione questo cammino.

L’idea di Lenovo è affascinante, ma forse dovremmo considerare l’aria aperta come un luogo in cui disconnettersi dagli schermi piuttosto che come un luogo in cui aumentare il tempo trascorso ad adoperare il nostro tablet anche all’aperto.