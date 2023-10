Imparare l’inglese grazie alle serie tv: i 10 migliori titoli per fare pratica

Imparare l’inglese guardando le serie Tv è una reale possibilità. Basta conoscere i titoli giusti per iniziare e fare pratica.

Se siete stanchi di sentirvi fuori dal mondo perché non conoscete l’inglese potete iniziare guadando le serie Tv che vi segnaleremo. E se lo conoscete già questo è uno dei modi migliori per tenerlo in allenamento.

Saper parlare in inglese è importante per diversi motivi. Nel mondo più di 60 Paesi hanno l’inglese come lingua ufficiale. L’inglese è la lingua del commercio ed è richiesta come requisito nella maggior parte dei colloqui di lavoro. Conoscere la lingua straniera permette di viaggiare in tranquillità e di interagire con persone distanti culturalmente e fisicamente.

Per lavoro, per piacere personale, per studio, indipendentemente dal motivo che spinge ad imparare l’inglese è possibile prendere dimestichezza con questa lingua (che non è difficile da imparare) semplicemente guardando le serie TV o ascoltando le canzoni in inglese. Si unirà, così, l’utile al dilettevole e si potrà scegliere da quale step partire. Se si è proprio principianti meglio mettere inizialmente i sottotitoli nella propria lingua. Acquistando fiducia, poi, si potranno mettere in inglese e, infine, toglierli del tutto. Un viaggio tra le serie, dunque, per imparare l’inglese ma attenzione alla scelta.

Le dieci serie TV da vedere per fare pratica con l’inglese

Vi suggeriremo cinque serie TV in cui si parla un inglese di facile comprensione e cinque serie per chi ha un livello iniziale già abbastanza buono.

Per i principianti consigliamo

Friends, una delle serie TV che ha entusiasmato milioni di persone. Le storie di sei amici hanno vita tra battute divertenti e irriverenti. Se l’avete vista in italiano ancora meglio, sarà più facile interpretare l’inglese.

Grey’s Anatomy, il medical drama più popolare di sempre. Si impareranno anche termini medici mentre si assisterà a vicende personali che vi intratterranno per ore e ore davanti alla TV.

Sex and the City, ambientata a New York ha come protagoniste quattro amiche e le loro avventure amorose.

How I Met Your Mother , cinque amici diversi che intrappoleranno il telespettatore nel loro mondo divertente e a volte imbarazzante.

, cinque amici diversi che intrappoleranno il telespettatore nel loro mondo divertente e a volte imbarazzante. Malcolm in the middle, una serie Tv più datata ma da non perdere. Sette stagioni caratterizzate da un’alta qualità della scrittura, divertimento e riflessioni profonde.

Una volta che avrete migliorato il vostro inglese con queste serie TV potrete passare a quelle un pochino più complesse. Suggeriamo