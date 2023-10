Impennata di tradimenti (ormai è una moda): se attivi questa funzione scopri se sei vittima anche tu

Hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca? Con questa funzione potrai scoprire tutta la verità. Funziona davvero!

Nessuno vorrebbe mai scoprire di essere tradito dal proprio partner. Purtroppo, però, ciò accade molto più frequentemente di quanto non si pensi. Il tradimento, infatti, spesso si insinua all’interno di una coppia in un momento particolarmente difficile, quando iniziano a venire meno la complicità, la comunicazione, la serenità ed anche l’attrazione fisica.

Senza dimenticare, poi, che ci sono alcuni individui che sono dei veri traditori cronici e che quindi non si fanno nessuno scrupolo ad intraprendere relazioni extra coniugali.

Quando si ha il sospetto che il partner ci tradisce diventa inevitabile adottare comportamenti maniacali come spiare il suo telefono ed il suo pc, seguirlo agli appuntamenti, chiedere aiuto e consigli ad amici comuni e così via. Da oggi, però, c’è un sistema ancora più ingegnoso per scoprire se è in corso un tradimento. Quando scoprirai di che cosa si tratta non riuscirai a credere di non averci mai pensato prima.

Con questa funzione scopri se il tuo partner ti tradisce

Come abbiamo detto poco fa, nell’ultimo periodo si è diffusa una nuova moda per scoprire una volta per tutte se si è vittima di un tradimento. A lanciarla sarebbe stata Jessica Lowman, una donna che ha beccato l’ormai ex fidanzato con un’altra in un modo davvero singolare.

In pratica, la Lowman ha scoperto il tradimento del partner grazie all’assistente personale intelligente di Amazon Alexa. A tal proposito, sono in pochi a sapere che Alexa tra le varie funzioni ha anche quella di registrare suoni in tutta la casa. Ed è proprio così che Jessica avrebbe beccato l’ex ragazzo in flagrante.

È stata la donna stessa a raccontare su TikTok la sua esperienza in un video intitolato “Ecco come ho beccato il mio ex a tradirmi, non sapevo nemmeno che Alexa conservasse questa roba”. In questa occasione Jessica ha spiegato di essere rimasta letteralmente sbalordita nell’apprendere che in casa sua insieme all’ex c’era una donna misteriosa che gridava contro l’altoparlante, dimostrando presumibilmente di non sapere come questo si utilizzasse.

Come c’era da aspettarsi il video è diventato subito virale, ottenendo grandi consensi soprattutto fra le donne, le quali sono corse subito a comprare questo dispositivo ai propri compagni. “Grazie, ora so che devo comprargli un’Alexa per Natale”. Ha commentato qualcuna.

Altre, invece, hanno confermato di aver usato la stessa tecnica per scoprire i tradimenti dei rispettivi mariti. “È lo stesso identico modo in cui l’ho scoperto anch’io! Ho ascoltato durante un’intera serata”. Che cosa dire?! Sembrerebbe proprio che Alexa sia dalla parte delle donne.