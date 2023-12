Impianti audio: quello che hai non è più buono, con questo trasformerai casa tua in un cinema

L’impianto audio più performante sul mercato, grazie a questo dispositivo trasformerai casa tua in una sala del cinema.

Allestire la propria casa nel migliore dei modi è la priorità di ogni famiglia. Tra le innumerevoli opzioni tecnologiche, per rendere il proprio design perfetto, troviamo tra le prime scelte quella del televisore. Oggi molte televisioni hanno una qualità audio ottima e potente senza supporti esterni, ma è possibile renderli ulteriormente più performanti.

Il prodotto in questione è il pacchetto Sony HT-S40R che comprende: un soundbar, un Dolby digital, un Subwoofer cablato e due speaker posteriori. Posizionando tutto in modo corretto sarà possibile avere un’esperienza uditiva fuori dal comune, che permette di rilassarsi e godere al massimo il sonoro del televisore.

Il miglior impianto audio sul mercato

Il vantaggio principale offerto dall’impianto è la completa eliminazione dei cavi d’intralcio, grazie all’implemento del collegamento degli altoparlanti surround, ad un amplificatore wireless e al subwoofer. Con questa funzione Sony garantisce un audio a 5.1 canali, mantenendo comunque un prezzo accessibile. La SoundBar ha una lunghezza di 90 centimetri, di colore nero e gli angoli curvi che gli attribuiscono un aspetto premium, in confronto agli altri prodotti Sony risulta più moderno e minimale. Il subwoofer si collega alla soundbar attraverso un cavo ed è completamente gestibile dai controlli nella parte superiore e posteriore.

L’amplificatore è leggermente ingombrante, infatti c’è anche la possibilità di farlo montare sulla parete. Con il suo stile semplice ed elegante lo rende adatto per qualsiasi ambiente, che sia il soggiorno di casa o uno spazio del posto di lavoro. Assieme al pacchetto è compreso il telecomando che permette di gestire la soundbar in comodità. Il prodotto ti da accesso a 5 modalità audio: Cinema, Standard, Musica, Voce e Notte.

Nel caso in cui dovesse rompersi il telecomando è possibile ricorrere all’applicazione “Sony Music Center” per gestire il tutto. Per godere di un’esperienza sonora completa è necessario predisporre gli altoparlanti posteriori all’altezza delle orecchie e rivolti verso chi ascolta. Per il suo prezzo alla portata di tutti la qualità audio è ottima e gli effetti sonori surround offrono una marcia in più durante la visione dei film. Sony HT-S40R è la scelta ideale per chi vuole un impianto audio performante ma allo stesso tempo economico. Il prodotto garantisce un risultato ottimo e coinvolgente nella visione di un film o per l’ascolto di brani musicali.

