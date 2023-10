In arrivo il sequel di un colossal senza tempo: trama, cast e data d’uscita, tutto sull’attesissimo film

I sequel non sono quasi mai una buona idea ma, stavolta, potrebbe valerne la pena: il Gladiatore 2 arriverà presto nelle sale.

La voce circola da un po’: Ridley Scott, regista del primo colossal, era deciso a portare di nuovo sullo schermo il film che ha fatto la sua fortuna e che trasformò Russel Crowe in un attore di prima grandezza. Il problema fu che inizialmente si tentò in tutti i modi di inserire di nuovo la figura di Massimo Decimo Meridio all’interno della trama.

Si trattava evidentemente di una forzatura, dal momento che il primo film si concludeva con la morte di Massimo e, quindi, l’arco narrativo del personaggio era perfettamente e meravigliosamente concluso. Realizzare un “Gladiatore” senza “IL” Gladiatore per eccellenza però sembrava improponibile, da lì si generò l’idea di realizzare un sequel con Massimo che combatte per risalire dall’Ade e tornare sulla terra, arrivando addirittura a combattere in vari momenti cruciali della storia umana, come la guerra del Vietnam.

Com’è facile dedurre si trattava di un concept più vicino a un videogioco che a un colossal storico com’era stato Il Gladiatore. Fortunatamente nessuna casa produttrice accettò di sottoscrivere il progetto e, quindi, la storia cambiò drasticamente. La nuova trama del Gladiatore 2 non pone il film come un sequel ma si concentra nel narrare una storia avvenuta oltre 30 anni dopo la morte di Massimo.

Trama e cast stellare del Gladiatore 2

Protagonista del Gladiatore 2 sarà Lucius, figlio di Lucilla, sorella dell’Imperatore Commodo. A quanto è trapelato il film narrerà i suoi sforzi per assurgere al titolo di nuovo imperatore di Roma.

Il ruolo del protagonista sarà affidato a una delle stelle più brillanti della Hollywood attuale: Pedro Pascal. Famoso per aver interpretato Oberyn Martell in Game of Thrones e The Mandalorian per l’omonima serie ambientata nel mondo di Star Wars, nonché il protagonista di The Last of Us,

Pascal avrà il compito non facile di sostenere un intero film e di mettersi inevitabilmente a paragone con un Russel Crowe nella sua epoca d’oro.

Accanto a Pascal reciterà Connie Nielsen, la stessa attrice che nel primo film interpretava Lucilla, madre di Lucius. Anche Djimon Hounsou, che aveva interpretato Juba, fedele amico gladiatore di Massimo, sarà presente sul set interpretando lo stesso personaggio, mentre Denzel Washington si inserirà in un cast già stellare per dare il suo volto a un personaggio non presente nel primo film.

Se le fatiche di Ridley Scott e del suo cast andranno a buon fine, il Gladiatore 2 uscirà nelle sale cinematografiche alla fine del 2024: per il periodo del Ringraziamento negli States e qualche settimana dopo, in occasione del Natale, in Europa.