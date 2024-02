In questo periodo dell’anno le tue unghie crescono di più: il motivo è incredibile

C’è un periodo dell’anno in cui le nostre unghie tendono a crescere maggiormente: scopriamo quali sono le ragioni per cui accade.

Ogni parte del nostro corpo ha un suo perché ed è importante per un determinato scopo, e tra le parti di cui bisogna prendersi cura ci sono le nostre unghie.

Noi donne lo facciamo in particolar modo facendoci la manicure, rendendole belle attraverso trattamenti specifici e affidandoci a una brava onicotecnica. Ma in realtà, i benefici della manicure sulle nostre unghie sono diversi. In primis, questo trattamento è un valido alleato nel conservare le mani e le unghie in buone condizioni. Prima della bellezza estetica, c’è infatti una questione di salute.

Quello che forse non tutti sanno, è che tramite l’eliminazione delle cuticole e limando le unghie, si previene l’accumularsi di batteri e germi. Questi ultimi, infatti, se non rimossi, possono essere tra le prime cause di infezioni, ma anche di altre patologie. Ecco perché è fondamentale prendersi cura delle proprie unghie. Ma oltre ciò, c’è anche un’altra questione interessante su cui soffermarsi. Avrete notato che in certi periodi dell’anno, le unghie tendono a crescere di più: da cosa può dipendere? Ecco la spiegazione.

Unghie, perché tendono a crescere di più in questo periodo dell’anno

Le nostre unghie tendono a crescere maggiormente in un determinato periodo dell’anno, e c’è un motivo ben preciso.

In estate, infatti, esse tendono a crescere più in fretta, ma secondo gli esperti, l’ipotesi che sembra più plausibile rispetto alle altre, è che ciò possa dipendere dall’aumento della temperatura. In questo contesti, infatti, l’alta temperatura provocherebbe vasodilatazione, e quindi il sangue affluirebbe di più alla lamina e alla matrice ungueale. Ci sarebbe più apporto di nutrienti e le unghie, di conseguenze, crescerebbero più rapidamente rispetto ad altre stagioni dell’anno.

Ma c’è anche un altro parere interessante su questo fenomeno ed è uno studio del 1941, a opera del medico statunitense William Bennet Bean. Egli studiò per 35 anni la crescita delle proprie unghie e giunse alla conclusione che essa non fosse in nessun modo influenzata da clima, stagione o posizione geografica. Tuttavia, ulteriori studi sul tasso di crescita delle unghie hanno fatto emergere un altro particolare, ossia come vi sarebbe una crescita leggermente maggiore in estate, forse per via di maggiore afflusso di sangue ai polpastrelli.