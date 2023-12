Indovina il film di Natale: immancabile durante le feste, è una storia ricca di colpi bassi e tranelli

Parliamo del cult dei cult del periodo di Natale. Un film che, a distanza di quarant’anni, ci tiene ancora incollati davanti alla tv: l’avete riconosciuto?

Il conto alla rovescia è scattato. Già perché parliamo di un cult che va in onda ogni anno, puntualissimo, nel giorno della vigilia di Natale. E, sebbene sia ormai datato, siamo certi che nessuno abbia il coraggio di cambiare canale al passaggio in televisione. Del resto, se viene riproposto ogni anno, da circa quarant’anni, significa che gli ascolti continuano a premiarlo. Avete riconosciuto questa iconica pellicola dal particolare che vi abbiamo fornito?

Il cinema ha il potere di intrattenere, emozionare e, talvolta, diventare un’icona indelebile nella memoria collettiva. Ebbene, il film di cui vi parliamo oggi, riesce a fare tutto questo, emergendo come un capolavoro intramontabile che continua a catturare l’ilarità del pubblico anche a distanza di decenni. La sua irresistibile combinazione di umorismo, satira sociale e interpretazioni straordinarie lo rende un must-see per gli appassionati di cinema di tutte le età. Un viaggio nella commedia che continua a regalare sorrisi, anche dopo tanti anni.

Un film che, al di là delle risate, affronta temi sociali e economici con una satira intelligente. Il film esplora la disparità economica, la manipolazione dei potenti e la fluidità delle identità sociali. In un modo o nell’altro, il pubblico riesce a identificarsi con le vicende dei protagonisti, rendendo il film non solo divertente, ma anche riflessivo.

Di che film stiamo parlando?

A quarant’anni dalla sua uscita, il film continua a essere apprezzato da nuove generazioni. Le gag ingenue e le situazioni comiche universali lo rendono un’opera senza tempo, resistente alle mode mutevoli del mondo cinematografico. Beh, non potete non aver capito che stiamo parlando del cult dei cult di Natale, “Una poltrona per due”.

Diretto da John Landis e uscito nel 1983, “Una poltrona per due” è una commedia che segue le disavventure di Louis Winthorpe III, interpretato da Dan Aykroyd, e Billy Ray Valentine, interpretato da Eddie Murphy. Louis, un broker di successo, e Billy Ray, un barbone di strada, si trovano coinvolti in un elaborato inganno orchestrato dai loro superiori. Il risultato? Un ribaltamento di ruoli che porta a risate scroscianti.

Il film deve gran parte del suo successo alla straordinaria chimica tra i due protagonisti. Dan Aykroyd offre una performance brillante nei panni del disinvolto e agiato Louis, mentre Eddie Murphy si distingue con il suo umorismo tagliente e la sua presenza scenica irresistibile. La dinamica tra i due attori è un vero spettacolo da vedere, aggiungendo un livello di comicità che trascende il semplice scherzo. Nel cast anche una bellissima e giovanissima Jamie Lee Curtis. Insomma, siamo certi che anche quest’anno, tra meno di un mese, tutti noi saremo sintonizzati per gustarci, come fosse la prima volta, “Una poltrona per due”.