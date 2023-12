Indovina il filosofo con un indizio: il suo pensiero ha cambiato per sempre la scienza

Se la filosofia è il tuo forte, allora non potrai fare a meno di partecipare a questo test: solo una è la risposta corretta.

I test sono un modo divertente per tenere allenata la propria mente, e al tempo stesso per trascorrere qualche minuto divertendosi giocando con le proprie capacità.

Se credi che gli argomenti filosofici stiano il tuo forte e che nulla possa metterti in difficoltà quando si parla di ciò, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a indovinare quale sia il filosofo di cui si sta parlando semplicemente guardando un solo indizio.

Per i più esperti potrebbe sembrare un test abbastanza semplice da risolvere, ma si aggiunge una difficoltà nel fatto che avrai solamente 10 secondi di tempo per riuscire a trovare la risposta corretta. Per questa ragione ti invito a mettere un timer così da poter rispettare questa regola e da non dover andare oltre il tempo previsto, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare di quale filosofo si sta parlando.

Il test del filosofo: e te riuscirai a capire chi è?

Per darti un’ulteriore indizio per riuscire a risolvere questo indovinello devi sapere che questo filosofo è vissuto tra il VI e il V secolo a. C. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Tornando al test in sé, se i 10 secondi di tempo sono ormai arrivati al termine, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il nome del filosofo che avresti dovuto indovinare è il seguente: Pitagora. Questi è stato uno dei filosofi più famosi, oltre che a essere un matematico e un mistico greco. Il suo pensiero ha influenzato le generazioni successive, creando anche una scuola chiamata pitagorismo, in cui i suoi discendenti seguivano e progredivano con il suo pensiero.

La sua filosofia si basava principalmente sull’idea che il mondo fosse governato da delle regole e da dei principi matematici e che quindi tutta la realtà potesse essere compresa proprio attraverso la matematica, e uno dei principi fondamentali del suo pensiero era la dottrina dell’armonia delle sfere.

E te sei riuscito a indovinare subito oppure non ti ricordavi più di lui dai tuoi studi?