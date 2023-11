Indovina il libro: forse è il romanzo distopico più famoso, attualissimo per colpa della tecnologia

Riesci a indovinare di quale libro si tratta? E’ un romanzo distopico tra i più famosi di sempre ed è più attuale che mai.

I libri accompagnano da sempre vari momenti della nostra vita, ci intrattengono e ci propongono storie, tematiche ed emozioni che portiamo per sempre nel cuore, durante la nostra formazione e non solo; leggere, di fatto, ci permette di ampliare i nostri orizzonti e di arricchire la nostra vita.

Sicuramente anche tu avrai letto, o avrai almeno sentito parlare, del romanzo misterioso dell’indovinello: riesci a capire di quale si tratta? E’ una storia distopica ambientata nel futuro e che, a leggerla oggi, ci sembra quasi di avere a che fare con un romanzo realista che parla di attualità.

Prenditi del tempo per pensare al nome del romanzo, leggi bene gli indizi e, una volta che hai una tua risposta, continua a leggere per scoprire se è quella giusta e capire se hai vinto o meno la sfida con l’indovinello!

Il libro dell’indovinello è…ecco la soluzione

Parlando di romanzi distopici, uno dei più celebri è proprio quello della soluzione del nostro indovinello: 1984 di George Orwell. Pubblicato dal noto scrittore e giornalista britannico nei primissimi anni del dopo-guerra, nel 1949, 1984 è un romanzo sulle conseguenze dei totalitarismi e del controllo della vita delle masse.

L’ambientazione costruisce così un mondo dove, una guerra atomica scoppiata dopo la seconda guerra mondiale, ha diviso il mondo in tre grandi regimi totalitari: l’Oceania, l’Eurasia e l’ Estasia. I tre regimi, con elementi comuni alle dittature di Stalin e Hitler, controllano la popolazione con mezzi super tecnologici come telecamere e schermi.

Di fatto, quasi anticipando degli strumenti di controllo che poi (seppur con un contesto decisamente diverso) sarebbero stati sviluppati in futuro. Un romanzo da far leggere ai ragazzi e non solo, che nel rielaborar le grandi tematiche politiche, sociali e antropologiche lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiali e nel proporre ampi spunti di riflessioni su più fronti, è assolutamente un must.

Non a caso, Le Monde lo ha messo al 22º posto della classifica dei 100 migliori libri scritti nel ventesimo secolo, data l’influenza di 1984 nel canone della letteratura internazionale e non solo. Sei riuscito a vincere l’indovinello, oppure no? Continua a seguirci per divertirti con altre sfide!