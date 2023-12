Indovina la serie tv con un indizio: non ti dice niente il famigerato tasto F4?

Si tratta di una delle serie tv più divertenti mai realizzate, chi non l’ha vista deve assolutamente rimediare.

Se siete dei veri amanti delle serie tv per voi l’F4 non è solo un pulsante sulla tastiera del computer ma quasi un vero e proprio modo di vivere la vita.

Questa è senza dubbio una delle serie italiane più belle mai realizzate, in grado di annullare il passare del tempo riuscendo a conservare ancora oggi la sua forza d’impatto. Anche se il successo non è stato propriamente immediato, negli anni questo prodotto ha saputo convincere tutti.

Merito degli sceneggiatori che sono riusciti a dare a questa serie un’impronta unica e di un cast a dir poco stellare. Alcuni dei protagonisti erano già degli affermati attori mentre altri devono la propria popolarità proprio grazie alla serie. Si tratta di un prodotto finito che a distanza di anni è tornato sorprendentemente ad occupare il piccolo schermo.

In pochi si sarebbero aspettati un ritorno così potente invece l’ultima stagione risale proprio a poco tempo fa. In qualche modo sono stati loro ad anticipare quello che sarebbe stato il futuro della tv. Chi ha visto questo piccolo capolavoro poi non è più riuscito a vedere gli altri film e le altre serie tv, soprattutto italiane, con gli stessi di occhi di prima. Avete capito di cosa si tratta?

La serie tv misteriosa: svelato il nome di questo cult

Se il nome René Ferretti non vi dice niente e se non siete rimasti almeno una volta basiti difronte alle scene più grottesche, forse fareste bene a recuperare Boris. Una vera e propria pietra miliare della televisione italiana uscita su Fox nei primi anni del duemila e diventata per i postumi un autentico cult. Anche se il protagonista assoluto della serie è per l’appunto René, interpretato da Francesco Pannofino, il vero protagonista degli eventi è il giovane Alessandro, interpretato invece da Alessandro Tiberi.

Un giovane stagista a cui viene fornita l’opportunità di imparare il ruolo del regista presentandosi sul set di Boris. In realtà, tra le mille peripezie, l’aspirante cineasta finirà persino per dimenticare quel poco che è riuscito ad imparare durante il suo percorso di studi. Tutto questo con il minimo dello stipendio perché “nella vita ci vuole passione, mica i contratti” come recita un’iconica scena.

Gli altri giganti del cinema e della televisione italiana presenti in Boris figurano anche i fratelli Corrado e Caterina Guzzanti e anche Pietro Sermonti, famoso per aver recitato in Un medico in famiglia. La quarta e fino ad ora ultima stagione è uscita proprio di recente su Disney+, se non avete mai visto questo gioiello fareste bene a rimediare immediatamente.