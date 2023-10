Infedeltà: se il partner ha questi 5 comportamenti riguardo la messaggistica ne sei vittima

Sospetti di un tradimento? Se il tuo partner ha questi comportamenti potresti avere ragione: occhio ai messaggi.

Scoprire che il nostro partner ci ha traditi è una tragedia. Ci sentiamo feriti e delusi dal suo comportamento. Non possiamo accettare una situazione del genere, ed è per questo che dobbiamo saperlo prima. Il punto è che non è mai facile scoprirlo. Così si pensa almeno, perché non è così. Esistono dei segnali che possono farcelo capire in anticipo.

Una delle situazioni più classiche riguarda il nome dei contatti della rubrica. Se sono stati rinominati con nomi sospetti o in codice (incluse le emoticon), forse dobbiamo iniziare a preoccuparci. E se il nostro partner parla spesso con quelle persone, è chiaro che c’è qualcosa che non quadra. Si tratta di una delle situazioni più classiche che ci siano, ma è anche vero che molti traditori vivono.

Il tuo partner ti tradisce? Se hai questo sospetto non hai torto: 5 segnali da conoscere

Anche il blocco con password è un campanello d’allarme. Mantenere privati i messaggi, le conversazioni o le applicazioni non è sempre normale. Chi vuole imbrogliare il proprio partner vieta addirittura l’accesso al singolo dispositivo elettronico. Non bisogna essere paranoici, questo è certo, ma mantenere un tale livello di segretezza è impensabile. Un segnale simile non può essere trascurato in nessun modo.

Un altro segnale è quando si disabilitano l’ultimo accesso e l’online. Si tratta di un modo per evitare di venire accusati di essere online in orari strani. Rende difficile tracciare le attività in questa maniera. Non è sempre una cattiva situazione, anche perché ognuno ha i suoi motivi. Il punto è che può diventare strano quando si sospetta di un tradimento. Ed è in quell’occasione che i dubbi si moltiplicano.

Infine arriviamo agli ultimi due segnali. Se la lista della chat è sempre vuota o cancellata, forse c’è un motivo valido. Ma se il partner non è in grado di spiegarlo, probabilmente sta nascondendo qualcosa. Non ci sarebbe motivo di non dire come mai l’intera lista della chat è stata cancellata. Anche un uso eccessivo può essere un segnale d’allarme. Non c’è niente di più accattivante di un tradimento, e un traditore lo sa molto bene. Se è impegnato/a con lo smartphone in ogni momento, ricordate molto bene questo consiglio.