Instagram e la funzione segreta per aumentare l’engagement: più followers, più soldi

Su Instagram esiste una funzione segreta per aumentare l’engagement e far schizzare il numero dei followers alle stelle. Tutti i dettagli.

Instagram è uno di quei social network che danno la possibilità a praticamente chiunque di diventare famoso. Grazie al suo algoritmo intelligente che valorizza determinate tipologie di contenuti e va a privilegiare coloro che hanno un messaggio da diffondere e lo fanno sfruttando il meglio che c’è a livello di linguaggio e di qualità visiva.

Un vantaggio che è inevitabilmente stato enfatizzato dall’arrivo dei Reels che, proprio come TikTok, fornisce contenuti casuali agli utenti da vedere. E tra questi, potrebbero esserci anche i vostri. Ma dovete sapere che anche i classici post e caroselli possono rappresentare un’importante via per aumentare l’engagement e crescere di followers. In particolare se usate questo trucchetto veloce e sconosciuto, non riuscirete più a farne a meno e noterete i benefici dopo qualche giorno.

Instagram, con questa funzione segreta aumentate l’engagement e i followers

Vi sembrerà incredibile, ma esiste un trucco segreto su Instagram che vi dà la possibilità di aumentare il numero di followers in maniera rapida e veloce. Semplicemente andando a lavorare sull’engagement, che fa sì che un vostro contenuto schizzi in testa ai risultati quando un’altra persona fa una ricerca su un determinato argomento. Maggior visibilità porta a maggior seguito, più like e anche più soldi se puntate ai guadagni.

La prima cosa da fare è scegliere una o più foto da condividere sul proprio account tramite post singolo o carosello. Quando vi ritrovate nella sezione di editing dove dovete inserire didascalia ed eventualmente luogo, tag, musica e via dicendo, vi basta scorrere fino in fondo dove vi spunterà la voce “Impostazioni avanzate”. Cliccateci sopra e avrete la possibilità di accedere ad una lunga lista di funzionalità extra utili per il vostro post.

Quella che vi interessa è “Testo alternativo”, uno strumento di cui probabilmente avete già sentito parlare se ‘masticate’ di SEO. Si tratta sostanzialmente di un insieme di parole che servono all’algoritmo per indicizzare meglio il vostro contenuto e farlo arrivare a più persone. Se per esempio avete pubblicato foto di un risotto alla zucca, all’interno del testo alternativo inserite tutte quelle frasi e parole che rimandino al contenuto. E quindi “cucina, piatto autunnale, Halloween, zucca” e via dicendo. Sarà poi Instagram ad intercettare il tutto e a far sì che il vostro engagement aumenti a dismisura.