Jennifer Lawrence e la confessione che non ti aspetti: nessuno se lo sarebbe aspettato

Jennifer Lawrence lo ha finalmente confessato, ma ha spiazzato tutti con le sue parole. Ecco cosa ha detto l’attrice statunitense. Questa confessione ti lascerà senza parole, non c’è alcun dubbio.

Jennifer Lawrence è sicuramente una delle attrici statunitensi più amata dal pubblico internazionale. Nata a Indian Hills, nel Kentucky, il 15 agosto del 1990, Jen ha esordito giovanissima sul set della sitcom The Bill Engvall Show, per poi debuttare nel grande schermo nel 2008 con The Poker House. Ottiene la fama mondiale grazie alla saga X-Men, nella quale interpreta il ruolo di Mystica. Oltre ad essere amata per il suo modo di interpretare personaggi completamente diversi tra loro, la Lawrence piace anche per la sua schiettezza e per la sua sincerità.

Le sue ospitate televisive sono spesso esilaranti perché riesce a mettere in difficoltà il conduttore a causa di dichiarazioni, a volte, imbarazzanti. Il web è pieno di video della Lawrence nei quali parla come se non ci fossero le telecamere, quasi come se stesse confidando un segreto ad una sua amica. Ed è proprio ciò che è successo qualche giorno fa. Le sue dichiarazioni hanno fatto scalpore ed il web è impazzito dopo che Jennifer ha pronunciato questa frase. Ecco cosa ha detto il Premio Oscar 2013.

Jennifer Lawrence ed il suo rapporto con gli uomini: ecco le sue parole

Jennifer Lawrence è sulle pagine di tutti i giornali grazie all’interpretazione nel film Fidanzata in affitto, ma sta facendo discutere anche a causa del suo rapporto con gli uomini. Dopo un breve periodo di silenzio, l’attrice statunitense ha parlato in maniera ironica di quanto sia complicato avere una relazione con lei e di quanto sia difficile ottenere un appuntamento. “Onestamente? Non vengo toccata da un uomo da tantissimo tempo”. Questa frase ha scioccato tutti perché sembrerebbe impossibile, eppure è così.

Jennifer Lawrence ha parlato anche della sua relazione con Cooke Maroney nel corso di un podcast, sottolineando la sua volontà di volerlo sposare subito dopo averlo incontrato. Il matrimonio è arrivato nel 2019 e un anno fa è arrivato il primo figlio, Cy Maroney. Nonostante il matrimonio, la Lawrence ha detto di considerare Cooke il suo miglior amico, ma la vita sessuale non deve essere molto attiva, almeno secondo le sue dichiarazioni.

In passato, Jennifer Lawrence ha avuto diverse storie controverse, quella più nota è sicuramente la relazione d’amore con Nicholas Hoult, conosciuto sul set di X-Men. La storia è iniziata quasi dieci anni fa, quando Jennifer era molto più giovane e, forse, ancora non in grado di gestire una relazione d’amore dal punto di vista mediatico. Dopo quella storia, la Lawrence ne ha avute alcune con musicisti o attori, ma soltanto nel 2019 è arrivato il matrimonio con Cooke Maroney, il direttore della galleria d’arte New York’s Gladstone Gallery.