La Divina Commedia? La potrebbe scrivere anche una scimmia: l’incredibile teoria che sta spopolando sul web

Sai che la Divina Commedia potrebbe esser scritta persino da una scimmia? Questa teoria sta attirando tutti quanti: scoprila subito.

Una delle opere più importanti di tutti i tempi è la Divina Commedia, scritta dall’illustre poeta Dante Alighieri. Si tratta di un capolavoro assoluto della letteratura mondiale, un’opera di una complessità e di una ricchezza che rimangono ancora oggi ineguagliate. Ma sta circolando una teoria molto strana sul web, secondo cui una scimmia sarebbe in grado di scrivere la Divina Commedia.

Ma è davvero possibile una cosa del genere? La teoria è sostenuta da un gruppo di esperti conoscitori di matematica. Il paradosso è stato proposto da Emile Borel e Francesco Paolo Cantelli, i quali hanno parlato del teorema della scimmia instancabile (o della scimmia immortale). Si afferma che se una scimmia avesse a disposizione un tempo infinito, potrebbe produrre qualsiasi opera letteraria. Per farlo sarebbe sufficiente premere pulsanti a caso sulla tastiera.

Una scimmia che scrive la Divina Commedia: perché sta spopolando questa teoria

Tuttavia c’è da chiedersi quale sia la probabilità che una scimmia immortale ci riesca. Anche perché dovrebbe azzeccare la sequenza delle lettere giusta prima di riuscirci. Dobbiamo tenere a mente che il linguaggio originale della Divina Commedia è veramente complesso. Chiunque farebbe fatica al giorno d’oggi se solo ci provasse. Eppure, secondo i due studiosi, una scimmia immortale ce la potrebbe fare (prima o poi si intende).

Per arrivare a questo obiettivo dovrebbe beccare la prima lettera dell’opera letteraria. Quindi avrebbe 1 probabilità su 26 per via del nostro alfabeto. Per azzeccare le prime 2 ne avrebbe 2 su 675, e per scriverne 20 ce ne sarebbe 1 su 3,4×10183946. Se dovesse tenere a mente di inserire la punteggiatura corretta, è sicuro che la probabilità cambierebbe. E non è di certo un punto a favore per la scimmia immortale.

Ma a quanto pare, nonostante le probabilità siano alquanto basse, rimane il che secondo il teorema della scimmia instancabile l’impresa non è del tutto impossibile. Comunque si tratta di un evento molto improbabile e che non vedremo mai in futuro. Però è interessante vedere teorie del genere dato che sono piuttosto particolari. Chissà se sentiremo ancora parlare di qualcosa di questo tipo. Difatti non capita spesso di sentire di una scimmia che può scrivere la Divina Commedia. Chi se lo sarebbe mai aspettato in fin dei conti?