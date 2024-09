La legge di Lidia Poët torna su Netflix: quando arriva la seconda stagione

Matilda De Angelis torna su Netflix nei panni di Lidia Poët: ecco quando potremo vedere e cosa vedremo nella seconda stagione della serie.

Negli ultimi due anni Netflix ha accolto a braccia aperte nel suo catalogo una pioggia di serie tv e fiction italiane, alcune prodotte in proprio e altre portate sulla piattaforma in seguito ad accordi commerciali con Mediaset e Rai. Una mossa fruttuosa quella del colosso americano, visto che il pubblico nostrano ha apprezzato molto questa localizzazione dell’offerta che in alcuni casi ha dato vita a veri e propri fenomeni globali.

Il caso più noto è quello di Mare Fuori, teen drama ambientato in un istituto carcerario minorile che è diventato un fenomeno cult in Italia e nel resto d’Europa. Parlando di produzioni Netflix, la serie tv che ha convinto maggiormente il pubblico della piattaforma è certamente La Legge di Lidia Poët.

Per chi non l’avesse visto, si tratta di una serie investigativa con protagonista Matilda De Angelis ambientata nella Torino della fine dell’800. Lidia si muove in un periodo storico di grande importanza sociale, nel quale l’Italia è in momento di profonda trasformazione e in cui Torino è la città di riferimento politico ed economico del Regno.

Sebbene le trame riguardino principalmente le indagini e la risoluzione dei casi di omicidio, il motore dell’azione è la voglia di Lidia di lottare per il diritto delle donne ad essere considerate pari agli uomini e di poter ottenere pari diritti sia nel contesto sociale che nella vita politica e in quella lavorativa.

Lidia Poët: quando arriva e di cosa parlerà la seconda stagione della serie Netflix

Liberamente ispirato alla storia della prima donna in grado di diventare avvocato in Italia, La legge di Lidia Poët riesce a farsi portatore di un messaggio di eguaglianza sociale e di rivalsa della figura della donna in modo leggero e intelligente. Gli sceneggiatori sono stati in grado di veicolarlo all’interno di una trama avvincente, di dialoghi e situazioni brillanti e intelligentemente ironici.

Alla fine della passata stagione Lidia si è vista rigettare il ricorso sulla sua esclusione dall’albo professionale e dunque sul diniego di esercitare la professione di avvocato. In questa nuova stagione la protagonista è consapevole del fatto che la legge del suo tempo non le consente di esercitare e che non esistono cavilli o sentenze che possano ribaltare tale dato di fatto.

Una consapevolezza che avrebbe smorzato l’entusiasmo e la voglia di rivalsa di molti, ma non di Lidia che in questa stagione cercherà, con l’aiuto del fratello, di modificare la legge che le impedisce di svolgere la professione. Nel frattempo continuerà a lavorare ai casi irrisolti appoggiandosi allo studio legale del fratello.

Anche la vita sentimentale di Lidia continuerà ad essere turbolenta. La relazione con Jacopo subisce una brusca battuta d’arresto quando questo decide di vendere la casa dei Poët inimicandosi tutta la famiglia. Tuttavia è già chiaro che i due avranno modo di passare del tempo insieme e ritrovare feeling quando indagheranno insieme ad un caso, basterà a fare scoccare nuovamente la scintilla?

Manca davvero poco per scoprirlo, visto che la seconda stagione della serie farà il suo debutto su Netflix il prossimo 30 ottobre.