La modella Amouranth sfida Bill Gates: il piano folle per superare il genio di Microsoft

Amouranth, modella divenuta famosa per le “Hot tub” su Twitch, oggi è una donna d’affari e punta a superare Bill Gates.

Chiunque abbia bazzicato gli ambienti gaming e il social Twitch, sicuramente sa chi è Amouranth, splendida modella americana che deve la sua notorietà alla sua condotta proprio sulla piattaforma live streaming di Amazon. Se prima di lei, infatti, Twitch era esclusivamente utilizzato dai gamer, con il suo passaggio si è aperto ad altri generi di contenuti.

Nello specifico Amouranth metteva in scena degli spettacoli soft core, nei quali si mostrava in costume all’interno di una piscinetta di plastica, o in cui simulava atti sessuali in abiti succinti. Inutile dire che i suoi spettacoli sono divenuti immediatamente virali e che ben presto sono spuntate delle emulatrici.

Nel corso della sua carriera da modella streaming, Amouranth ha fatto spesso discutere, come la volta in cui ha deciso di vendere l’acqua utilizzata per le hot tub o quella in cui ha deciso di creare una birra partendo dai suo batteri vaginali. Insomma un personaggio controverso, ma anche una donna che ha il senso degli affari ed ha capito come sfruttare la sua bellezza per avviare un’impresa.

Amouranth mira a superare Bill Gates dopo l’ultimo acquisto da 17 milioni di dollari

Come detto la modella è tutt’altro che una sprovveduta e già da anni ha cominciato ad investire il denaro guadagnato come streamer e modella in altre attività. Adesso le sue aziende le permettono di fatturare milioni di dollari ogni anno, ma lei ha una mentalità capitalista e ogni volta che raggiunge un obiettivo punta immediatamente a quello successivo.

Lo scorso 28 novembre ha comunicato su X a tutti i suoi fan che ha deciso di acquistare 2213 acri di terreno suddivisi in quattro appezzamenti che si trovano in California. Si tratta di terreni da frutto e per la precisione di aranceti. Nel tweet spiega che ha approfittato del crollo dei prezzi dei terreni per poter in futuro recuperare la somma spesa.

Per l’investimento la modella ha speso 17 milioni di dollari e sta valutando di acquistare ulteriori 928 acri di terreno per 7.8 milioni di dollari. Il suo obiettivo attuale è quello di acquistare il maggior quantitativo possibile di terreni prima che il costo aumenti nuovamente e si dice abbastanza sicura di riuscire a breve a superare persino Bill Gates come proprietaria di terreni.