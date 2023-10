La nuova classifica delle città più ‘criminali’ in Italia: ci sono nomi mai sentiti prima | A chi va la maglia nera

Quali sono le città più “criminali” in Italia? La classifica che non avreste mai pensato di leggere vi lascerà a bocca aperta.

Il tema della criminalità tocca le corde del cuore di tutti gli italiani. I fatti riportati nei telegiornali inquietano e purtroppo sappiamo bene quante informazioni rimangono “nascoste”.

Con il termine criminalità si intende il comportamento dei soggetti che non rispettano la Legge e le norme ritenute importanti dalla società per vivere serenamente in una stessa comunità. Chi compie atti criminali deve essere punito anche se a volte si rimane spiazzati dalle decisioni del Giudici quando ritenute troppo blande per il reato commesso.

Le Leggi ci sono, i Giudici dovrebbero farle rispettare ma a volte per cavilli burocratici sembra che i criminali riescano sempre a farla franca. Servono più deterrenti in Italia? Il nostro Stato non punisce abbastanza severamente che si macchia di crimini orrendi? La domanda nasce spontanea considerando il numero di omicidi riportati quasi quotidianamente dai telegiornali. Il femminicidio è uno dei temi più a cuore ma ci sono tanti altri crimini commessi di cui spesso non si viene a conoscenza. Oggi scopriremo quali sono le città più criminali in Italia secondo i dati del Viminale.

La criminalità in Italia, gli ultimi dati del Viminale

Il quadro generale in Italia è di un aumento di furti e rapine in strada mentre diminuiscono i reati informatici. Le denunce per percosse sono salite del 12% negli ultimi anni, le rapine di pubblica via del 13% e le estorsioni del 34%. Nel primo semestre 2023 sono aumentati i furti con destrezza e i furti di motocicli e autovetture.

Il Viminale ha raccolto dati anche per creare una classifica dei Comuni più pericolosi sulla base di un Indice di criminalità. Milano si conferma la città più criminale con circa 7 mila reati denunciati ogni 100 mila abitanti nel 2022. Durante l’anno in corso si è registrata una crescita del 3,5%. Spaventano principalmente i 2.700 episodi di rapine in pubblica via riscontrati in dodici mesi.

I cima alla classifica anche Rimini e Roma. Nella capitale le denunce sono salite di un 5% in quattro anni con un rilievo particolare dei furti con destrezza (26 mila nel 2022).

Nella top ten delle città più criminali troviamo Bologna, Firenze, Torino, Imperia, Livorno, Prato e Napoli. Essendo città turistiche occorre considerare il gran numero di denunce effettuate da presente temporanee o turistiche. I furti d’auto sono numerosi a Barletta, Andria e Trani mentre La Spezia registra troppi reati legati agli stupefacenti.