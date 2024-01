La nuova truffa scoperta da Calzolari di Striscia, attenti alla falsa email di questa azienda famosa: “Cancellate tutto”

Marco Camisani Calzolari, il noto esperto di Striscia la Notizia, ha scoperto una nuova truffa: attenzione alla falsa mail in arrivo.

Ci sono truffe informatiche che riescono a mettere in crisi diversi utenti del web. Infatti, di tanto in tanto è possibile imbattersi in nuove truffe sempre più sofisticate che ingannano anche coloro che fanno molta attenzione.

Uno dei sistemi più usati dai cyber-criminali è quello del phishing: l’invio di mail false, che inizialmente sembrano autorevoli, che hanno lo scopo di rubare dati e informazioni sensibili agli utenti. Il noto Marco Camisani Calzolari ha scoperto un pericoloso inganno in queste ore: ecco come riconoscerlo ed evitarlo.

Nuova truffa sul web: i consigli di Marco Camisani Calzolari

Da sempre Marco Camisani Calzolari aiuta tutti gli utenti del web a riconoscere le truffe più pericolose, evitando problemi per la loro sicurezza. L’esperto di informatica è diventato una figura fissa del programma Striscia la Notizia, il tg Satirico più visto in Italia.

Inoltre, Calzolari e il suo team sono molto attivi anche sui social: da Instagram a LinkedIn, l’influencer dispensa consigli utili ai suoi follower per non cadere negli imbrogli. Proprio su Instagram ha rivelato una nuova truffa phishing che sta mietendo molte vittime. Di cosa si tratta? Di una mail che sembra inviata dal noto sistema di pagamento Nexi.

Quest’ultima è una società sinonimo di sicurezza e protezione quando si effettuano pagamenti online, perché garantisce totale incolumità quando si paga per un prodotto sul web. Evidentemente, un gruppo di scammer, criminali informatici che imbrogliano gli altri, ha sfruttato il buon nome di Nexi per creare una mail in grado di prendere in giro gli utenti.

Cosa dice la falsa mail Nexi, che in queste ore sta arrivando a diversi utenti? Praticamente, il contenuto della mail invoglia gli utenti a far accesso al portale per riattivare l’utenza disabilitata a causa di ragioni di sicurezza. Ovviamente, è tutto falso: gli hacker fanno leva sul senso di urgenza e panico per far cliccare sui link all’interno del messaggio.

Una volta cliccato sul link si accede a una pagina falsa che ha il solo scopo di rubare i dati del malcapitato. Una volta ottenuti i dati privati, i cyber-criminali possono effettuare l’accesso al conto, prosciugandolo con bonifici e altre operazioni finanziarie. Insomma, se arriva una mail simile occorre non andare nel panico, ma bisogna chiamare il servizio assistenza Nexi per accertarsi e segnalare il messaggio alle autorità.