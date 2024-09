La tessera sanitaria può essere utilizzata per tantissime funzioni, molte sconosciute

La tessera sanitaria può risultare utile in molteplici situazioni, molte di queste sconosciute ai più. Ecco quali sono.

Sempre presente nel portafoglio di ogni cittadino italiano, la tessera sanitaria può rivelarsi uno strumento particolarmente utile in molteplici situazioni. Si tratta di un documento personale, il quale ha da tempo sostituito la vecchia tessera del codice fiscale verde.

La tessera sanitaria viene automaticamente rilasciata a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni fornite dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Sul documento sono riportati i dati anagrafici di ogni cittadino: codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita, oltre alla data di scadenza del documento stesso.

La tessera è prodotta automaticamente dall’ASL di appartenenza del cittadino, la quale comunicherà i dati sensibili al sistema TS. Protagonista di ulteriori e future modiche nel contesto della sicurezza all’interno del territorio europeo, la tessera sanitaria nasconde funzionalità utili in situazioni diverse.

Tessera sanitaria: tutte le funzioni del prezioso documento

Chiunque si sia recato presso la propria farmacia di fiducia, il medico curante o uno specialista, avrà notato l’importanza della tessera sanitaria in queste situazioni. Nonostante quest’ultima non possa essere utilizzata come documento d’identità a causa dell’assenza della fotografia, la tessera sanitaria riserva molte funzioni indispensabili per i cittadini. In primo luogo, attesta il codice fiscale che l’Agenzia delle Entrate ha attribuito al cittadino, identificandolo in ogni rapporto pubblico.

Il codice fiscale è indispensabile anche per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno, i quali devono intrattenere rapporti di lavoro in Italia. In ogni caso, la funzione principale della tessera sanitaria consiste nell’accesso al Servizio Sanitario Nazionale, al fine di acquistare farmaci con prescrizione, ricevere cure e prestazioni mediche. Tuttavia, pochi conoscono l’ulteriore funzione di tessera europea di assicurazione malattia.

La tessera sanitaria italiana, infatti, ogni cittadino europeo può esercitare il diritto di ricevere assistenza sanitaria pubblica quando si trova in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Si tratta di un’agevolazione fondamentale per chi viaggia spesso o lavora all’estero. Infine, la nuova tessera sanitaria con chip elettronico funziona anche da Carta nazionale dei servizi. Si tratta, inoltre, di uno strumento ottimo per accedere ai servizi online gestiti dalle Pubbliche amministrazioni, dopo l’abilitazione effettuata dall’Asl di competenza. Esclusivamente per questa funzione, la tessera sanitaria permette il riconoscimento elettronico del cittadino.