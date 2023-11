Le app rivoluzionarie che ti salveranno la vita a scuola: studi la metà ed incassi ottimi voti

Queste app rappresentano una vera e propria rivoluzione: sono una vera salvezza per la scuola perché ti aiuteranno a studiare

Lo sappiamo bene: la scuola rappresenta, per tutti gli studenti, spesso e volentieri un vero e proprio incubo da cui non poter scappare. La mole di studio sembra essere sempre troppa, i contenuti non finiscono mai e le interrogazioni si nascondono sempre dietro l’angolo.

La tecnologia, però, è ormai sempre di più al nostro servizio e soprattutto è stata pensata proprio per fornirci quegli strumenti di cui abbiamo bisogno per poter raggirare alcune difficoltà. Ed è proprio di questo che oggi vogliamo parlarvi: ovvero di quelli che potrebbero essere dei trucchetti o per meglio dire dei siti che potrebbero aiutarvi ad andare bene a scuola.

Scuola, come studiare con queste app

Il primo sito che potrebbe senz’altro fare al caso vostro se vi trovate a scuola e siete alla ricerca di qualcosa che possa aiutarvi a studiare e soprattutto a ottimizzare le vostre conoscenze è senza dubbio quello di Tome. Attraverso questo portale, infatti, avrete la possibilità di riuscire a ottenere delle comodissime mappe concettuali e riassuntive di quelli che sono gli argomenti di vostro interesse.

Insomma, tutto ciò che dovrete fare sarà inserire il vostro argomento, quello per cui magari avete un test o un interrogazione, e aspettare che il sito in questione faccia il suo lavoro. Nel giro di pochi minuti, infatti, verrà creato ed elaborato un power point pensato proprio per voi con quelle che sono le informazioni più importanti e anche i collegamenti che potrebbero esservi più utili per studiare.

Un secondo sito che potrebbe sempre fare al caso vostro se siete alla ricerca di qualcosa che possa rendere il vostro studio più veloce, pratico e intuitivo è quello di Resoomer. Quante volte, ad esempio, ci è capitato di trovarci davanti a delle pagine e pagine infinite di un argomento da studiare e di non avere ben chiaro da che parte cominciare? E quante volte, soprattutto, vi è capitato di perdere fin troppo tempo nel creare dei riassunti che potessero facilitarvi il lavoro?

Ebbene, con questo sito potrete finalmente saltare questo step in particolare. Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è inserire il vostro testo di riferimento all’interno del portale in questione e lui, nel giro di pochi minuti, vi restituirà un riassunto di poche pagine da cui poter trarre i concetti principali e fondamentali di cui avete bisogno. Insomma, studiare e andare a scuola non è mai stato così facile.