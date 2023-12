Le brutte figure sono sempre dietro l’angolo, ma se usi questo trucco le eviterai per sempre durante le tue presentazioni scritte

Per evitare brutte figure, provate ora questo trucco e sarete sicuri che le vostre presentazioni scritte saranno impeccabili.

Quando si lavora a un progetto scritto, che sia una presentazione PowerPoint o una tesi di Laurea, ci sono alcuni aspetti ai quali è bene riporre la propria attenzione. A partire dall’impaginazione, che deve essere chiara e formattata con un unico font che dia un aspetto chiaro e ben leggibile. Per poi passare alla divisione dei singoli paragrafi, per far sì che un argomento possa essere raggiunto più velocemente.

Ma soprattutto, uno dei più grandi grattacapi riguarda l’ortografia e la grammatica. Quante volte vi è capitato di ritrovarvi a dover presentare un vostro progetto e, leggendolo o proiettandolo, notare che c’è un errore enorme che hanno notato tutti? Se volete evitare brutte figure, vi consigliamo subito di sfruttare questo trucco. È completamente gratuito e così non dovrete più preoccuparvi della sintassi.

Evitate brutte figure con le presentazioni scritte: il trucco che fa per voi

Potete finalmente dire addio alle brutte figure quando si tratta di completare presentazioni scritte di ogni tipo. Che sia per lavoro, per scuola o per svago, non è mai piacevole quando si trovano errori di ortografia o grammaticali a lavoro concluso. Ecco perché dovreste sfruttare subito questo trucco veloce ed efficace, che vi permetterà di risolvere ogni singola svista senza spendere un euro.

Se siete interessati, vi basta aprire un qualsiasi motore di ricerca tramite il browser di vostro riferimento e poi cercare languagetool.org. Si tratta di un fantastico tool disponibile gratuitamente online che si avvale dell’intelligenza artificiale per poter correggere in qualche istante testi anche molto lunghi. Una volta aver aperto il sito, vi ritroverete una schermata molto semplice ed intuitiva davanti ai vostri occhi.

Con un box iniziale dove poter incollare porzioni di testo. Più limitate per la versione gratuite, mentre pagando l’abbonamento non si hanno limiti. Scegliete quello che volete controllare e poi inseritelo nella sezione dedicata. In qualche istante, LanguageTool vi mostrerà tutti gli errori che sono stati riscontrati. E possono andare dalla sbagliata coniugazione di un verbo al semplice accento di una lettera. Con di fianco il pulsante per procedere con la sostituzione automatica, così che voi non dobbiate far nulla. Ora ricopiate il testo esatto e incollatelo nel vostro file di lavoro. Avrete così tutto pronto per essere utilizzato, stando certi di poter evitare brutte figure.