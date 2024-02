Le usi ogni giorno, ma non l’hai mai notato: perché le monete hanno questo dettaglio sul lato

Ti sei mai chiesto perché le monete hanno questo dettaglio ai lati? Rimarrai stupito dalla risposta alla domanda.

Quando utilizziamo le banconote o le monete non ci facciamo troppe domande. Sappiamo che sono d’aiuto per compiere determinati acquisti. Significa che servono solo a quello fintanto che abbiamo la giusta somma necessaria per effettuare una compravendita. Tuttavia nessuno pensa al processo di lavorazione delle monete dell’euro per esempio. Non è esattamente così facile come sembra: ci sono anni di storia alle spalle.

Come è accaduto nel caso delle lire, anche la realizzazione delle monete dell’euro è particolare. Infatti c’è voluto diverso tempo prima che si arrivasse ad una buona conclusione. Molte edizioni sono state scartate, ed ora vengono vendute ad un ottimo prezzo. Ma le attuali monete dell’euro hanno qualcosa di speciale e che le rende uniche nel loro genere. Di che cosa stiamo parlando nello specifico?

Monete dell’euro, il dettaglio che ti è sempre sfuggito: non crederai ai tuoi occhi

Dovete sapere che fino al 1600 i bordi delle monete erano lisci. Ciò significa che non erano come le troviamo ora, cioè con la zigrinatura sul bordo. Questo perché c’è una storia particolare che non tutti conoscono. I truffatori rendevano irriconoscibili le monete grazie al bordo liscio, motivo per cui era facile ingannare i commercianti. E la situazione aveva messo in crisi tantissime persone: non sapevano più che cosa fare.

Fino all’intervento di Isaac Newton almeno, che ha inventato la zigrinatura sul bordo delle monete. Così facendo evitava la cosiddetta rasatura, una operazione che veniva effettuata sulle monete. Era possibile perché erano fatte di metalli preziosi, come le monete d’oro o d’argento per esempio. Tosare il metallo prezioso e rivenderlo non era così difficile. E dato che funzionava fin troppo bene si doveva trovare una soluzione.

Isaac Newton inventò la difesa perfetta contro questa operazione. In questo modo la rasatura poteva essere individuata molto facilmente. Pertanto i truffatori non potevano più trarre in inganno praticamente nessuno. Si tratta di un dettaglio che non tutti conoscono e che fa intendere quanta lavorazione ci sia dietro le monete attuali. Ma avevate mai notato questo elemento fondamentale prima d’ora? In pochi ci fanno caso dato che è un elemento singolare. Nessuno se lo aspetterebbe in fin dei conti: è una lavorazione particolare.