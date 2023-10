Leggenda dello sport ha inventato le case che assorbono anidride carbonica: come funzionano

Una leggenda dello sport statunitense ha inventato una casa è in grado di assorbire anidride carbonica. Scopriamo come funziona.

E se vi dicessimo che alle Bahamas è stata costruita una casa che è in grado di assorbire la CO2 dall’aria circostante. Si tratta di un’invenzione innovativa che offre un importante contributo nella lotta al cambiamento climatico.

Questo è l’obiettivo finale a cui Rick Fox, la leggenda degli NBA Lakers e dell’UNC Tar Heels, ora diventato attore, sta lavorando nella piccola isola-nazione in cui è cresciuto. Ma esattamente come funziona questa innovativa casa che aspira CO2?

Casa che assorbe l’anidride carbonica: l’invenzione che potrebbe cambiare il mondo

Fox è l’amministratore delegato e co-fondatore della startup di materiali da costruzione sostenibili Partanna. Di recente ha inaugurato la sua prima casa costruita con materiali davvero unici. Se l’invenzione della star dell’NBA dovesse avere successo alle Bahamas, ci si troverebbe di fronte ad una rivoluzione.

L’obiettivo di Fox e della sua startup è quello di rendere il calcestruzzo un materiale da costruzione quotidiano in grado di ridurre l’inquinamento causato dall’edilizia.

“Ho interrotto tutta la mia carriera a Hollywood per perseguire e creare soluzioni [climatiche]”, dice Fox a The Verge. “Ho dovuto muovermi in un settore che era nuovo per me e incontrare persone che mi guardavano come, ‘Che diavolo stai facendo concretamente?'”

Forse non tutti sanno che il cemento è una delle principali fonti di emissioni di gas serra. Questo materiale, e l’inquinamento che deriva, è causa di tempeste più intense, incendi e altre catastrofi.

Perché il cemento è uno dei colpevoli del cambiamento climatico? A quanto pare un ingrediente chiave del calcestruzzo è responsabile di oltre l’8% delle emissioni di anidride carbonica a livello globale.

“Il mio ingresso nel mondo del calcestruzzo è avvenuto semplicemente per pura sopravvivenza e per la necessità di innovare nel mio paese d’origine”, afferma Fox.

L’uragano Dorian, nel 2019, ha colpito duramente le Bahamas, distruggendo il 75% delle case sull’isola di Abaco. L’ex star dell’NBA era a Los Angeles in quel momento. “La cosa più vicina che potevo fare era correre alla CNN per gridare ai quattro venti che dovevamo fare qualcosa di meglio”, dice.

Poco dopo, ha incontrato l’architetto californiano Sam Marshall, la cui casa aveva subito danni nell’incendio di Woolsey del 2018, uno degli incendi più distruttivi in quella zona.

Lavorando con scienziati dei materiali, avevano sviluppato un modo per produrre calcestruzzo senza utilizzare cemento ad alta intensità di carbonio. È così che è nata Partanna.

Ad oggi si sa poco sul processo di fabbricazione del calcestruzzo innovativo. Ma, molto probabilmente, i composti principali sono la salamoia che deriva dagli impianti di desalinizzazione. C’è anche un sottoprodotto della produzione dell’acciaio.

Non solo, ma Fox afferma che gli ingredienti leganti nella miscela assorbono CO2 dall’aria e la intrappolano nel materiale. Si suppone che la struttura di oltre 116 mq abbia catturato la stessa quantità di CO2 di 5.200 alberi all’anno.