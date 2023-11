L’INPS avvisa il simulatore PensAMI è aggiornato con le nuove misure: adesso è possibile calcolare i nuovi importi

Aggiornato il nuovo simulatore PensAMI dell’Inps: adesso è possibile calcolare i nuovi importi che corrispondono alle novità delle formule pensione

La questione ‘pensioni’ rimane spinosa anche quest’anno: per mancanza di soldi ci si ritrova ancora una volta di fronte a una riforma pensioni tappa buchi, instabile, che non dà dignità ai lavoratori. Il problema sta nel fatto che il Paese invecchia e i pensionati aumentano, ma il mondo del lavoro non dà possibilità di inserimento e i giovani si ritrovano con lavori saltuari e altalenanti.

Già dall’anno scorso è possibile fare una panoramica su quale sarà la pensione, inserendo i propri dati e la propria Ral per capire quali saranno le proprie ‘sorti’. Pochi giorni fa il servizio PensAMI è stato aggiornato con le novità della riforma, in questo modo si potrà rifare il calcolo ed avere gli importi corretti sulla propria futura pensione.

Ovviamente c’è da specificare che si tratterà di una stima che potrebbe essere ben lontano dalla realtà, soprattutto per i più giovani: potrebbe arrivare un cambio di lavoro, oppure si potrebbe arrivare al successo, o ancora si potrebbe continuare a studiare e poi ambire a lavori più retribuiti; insomma è un dato relativo e non da considerare come legge assoluta.

Aggiornamento di Inps PensAMi: si aggiunge anche Quota 103 e Opzione Donna, adesso cosa cambia

L’aggiornamento di PensAMI, comunque, servirà a confrontare tutte le regole e i requisiti di accesso alle diverse formule pensionistiche in vigore, con le novità della Manovra 2023. Rispondendo ad alcune domande l’utente viene a conoscenza delle opzioni a sua disposizione e, per ciascuna, ha modo di calcolare la prima data utile di decorrenza pensione.

Tutto ciò potrà essere fatto senza doversi per forza autenticare sul sito ufficiale. Sono state incluse le formule di pensione con flessibilità in uscita Quota 103 (“Anticipata flessibile”) e Opzione Donna con i requisiti del 2023. Il servizio PensAMi (Pensione A Misura) è raggiungibile attraverso il seguente percorso dalla homepage del sito INPS: “Pensione e previdenza” > “Esplora pensione e previdenza” > “Strumenti – Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”, oppure attraverso ricerca per parola chiave su Google.