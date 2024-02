L’inquilino del piano di sopra fa cadere acqua sul tuo balcone? Ecco cosa puoi fare secondo la legge

Se l’inquilino del piano di sopra sporca continuamente il nostro balcone in che maniera possiamo tutelarci? Tutto quello che c’è da sapere.

Nella maggior parte dei condomini gli appartamenti dotati di balcone e che sono collocati ai piani più bassi del palazzo raccolgono letteralmente di tutto dai piani superiori. Si tratta di dinamiche banali che fortunatamente spesso sono soltanto episodiche e che si risolvono in genere con il classico “richiamo bonario” da parte dell’inquilino del piano inferiore o dell’amministratore di condominio.

Inoltre, in genere la caduta di polvere e oggetti non è tanto intensa, regolare o notevole da essere considerata davvero fastidiosa, tanto che nella maggior parte dei casi se il balcone si sporca ci si limita a pulirlo. Ci sono però dei casi limite in cui la legge è costretta a intervenire allo scopo di salvaguardare il benessere e la pacifica convivenza tra tutti gli inquilini del condominio. Cosa dice, in questi casi?

Come tutelarsi se l’inquilino di sopra sporca il balcone

Per ricadere in un caso che richieda l’applicazione di norme di legge è necessario documentare che il fastidio arrecato dal comportamento dell’inquilino del piano di sopra sia costante e non episodico.

Oltre a questo è necessario fornire delle prove oggettive (come fotografie o video) e prima di tutto richiedere l’intervento diretto dell’amministratore di condominio. L’amministratore dovrà quindi procedere a uno o più richiami ufficiali per via verbale e scritta. Se, nonostante il suo intervento, l’inquilino del piano superiore dovesse continuare a portare avanti la sua condotta, allora si potrà passare effettivamente alle vie legali.

Il reato che si può configurare in questi casi è il getto pericoloso a cui fa riferimento l’articolo 674 del codice penale. Chi si rende colpevole di questo reato può arrivare a dover scontare una pena detentiva della durata massima di un mese o può essere costretto a pagare un’ammenda fino a 206 Euro. Il getto pericoloso consiste nella condotta di chi getta in aree pubbliche o di passaggio cose che possono ferire, far male o molestare le persone.

Si potrebbe obiettare che gettare polvere, capelli e mozziconi dal balcone facendoli ricadere nel balcone sottostante non possa essere effettivamente considerato pericoloso, ed è così. Ci sono stati però casi in cui il tribunale ha stabilito che la frequenza di un comportamento sgradevole, che venga protratto per anni, può essere considerato idoneo a molestare cose e persone. In questo caso l’inquilino irrispettoso sarà costretto a pagare l’ammenda o a scontare una pena detentiva.