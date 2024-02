Lo usi tutti i giorni, ma sai chi ha creato l’iconico “smile”? Ecco l’inventore della faccina più famosa

Lo “smile” è la faccina più famosa di sempre, ma non tutti sanno quando è stata utilizzata per la prima volta e soprattutto chi l’ha creata.

Nel corso degli anni i mezzi di comunicazione sono cambiati e si sono naturalmente evoluti nel tempo e al giorno d’oggi il principale strumento che viene utilizzato per comunicare è chiaramente lo smartphone o, per allargare ancor di più il campo, internet: comunicare attraverso la rete internet è molto differente da qualsiasi altro mezzo di comunicazione ed è proprio per questo che nel corso del tempo si è formato un vero e proprio linguaggio del web.

Il linguaggio di internet e dunque delle comunicazioni attraverso i social e i principali servizi di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, non è formato soltanto da parole scritte e caratteri che vengono digitati sulla tastiera del dispositivo, ma anche da simboli e immagini che servono a far percepire al destinatario le emozioni, i toni e le sensazioni di chi scrive dato che tutte queste informazioni non si possono carpire semplicemente da parole scritte.

La storia dell’iconico “smile”: ecco da chi è stato ideato

Proprio per il motivo spiegato precedentemente sono state ideate le emoticon, ovvero dei simboli formati da successioni di caratteri digitati sulla tastiera che esprimono una determinata emozione: l’esempio più classico è quello dello “smile”, ovvero la faccina che sorride che si forma affiancando i due punti “:” alla parentesi tonda “)”; mediante questo stesso stratagemma si possono creare numerose emoticon, ma sicuramente lo smile resta quello più celebre e utilizzato nei primi tempi degli SMS e dei social network.

Al giorno d’oggi le emoticon sono state sostituite dalle emoji che non sono più formate da successioni di caratteri digitati sulla tastiera, ma sono delle vere e proprie immagini che rappresentano faccine che esprimono emozioni, ma non solo: la lista di emoji disponibili è davvero infinita e presenta anche simboli, paesaggi, bandiere, animali, cibi, oggetti di uso quotidiano, espressioni di vita e tutto ciò che si può rappresentare con un’immagine.

Nonostante non venga più utilizzato come prima, però, lo smile resta comunque l’emoticon per antonomasia ed è anche curioso scoprire chi l’ha ideato e quando è stato utilizzato per la prima volta in un contesto scritto: il suo creatore si chiama Harvey Ball, artista, imprenditore e militare originario di Worcester, negli Stati Uniti, che nel lontanissimo 1963 ha ideato lo smile per una compagnia di assicurazioni del suo paese natale.

Lo scopo dello “smile” era quello di sollevare il morale dei dipendenti della compagnia di assicurazione di Worcester dato che l’azienda non procedeva a gonfie vele: Ball inventò questa faccina sorridente da applicare sulle scrivanie dei dipendenti, ma non poteva aspettarsi che questa stessa immagine diventasse l’icona della comunicazione digitale nel mondo intero.