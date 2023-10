Lucchetto smart, dall’armadietto alle valigie: lo strumento che salva i tuoi averi fuori casa

Vuoi evitare problemi con valigie e armadietti? Dovresti scegliere questo lucchetto smart per stare tranquillo. Eliminerà ogni tua ansia e potrai tranquillamente portare in giro i tuoi averi anche fuori casa.

Ti è mai capitato di andare in aeroporto e di lasciare per qualche minuto la valigia in un posto e poi ritrovarla aperta? Può sembrare un gesto da sprovveduti, ma capita più di quanto tu possa pensare, soprattutto a chi deve fare tutto da solo e in fretta. Se stai cercando il tuo gate e il monitor non ti permette di visualizzare dove dovrai recarti, può capitare di distrarsi per un paio di minuti. Sappi che ci sono persone che stanno aspettando proprio quei due minuti per rovinare la tua vacanza o, in generale, il tuo viaggio.

La stessa cosa può succedere con un armadietto, basti pensare a quello della palestra. Tu pensi che il tuo smartphone e i soldi siano protetti e invece c’è qualcuno che forza l’armadietto e ti ruba tutto. Non dovrebbe accadere, ma sappiamo tutti che può succedere, purtroppo. Esiste una soluzione per evitare di incappare in questo genere di problemi? Oltre al fastidio del furto, c’è anche quello della denuncia e della perdita dei documenti. La risposta è sicuramente positiva, da oggi non dovrai più preoccuparti di questo problema grazie a questo lucchetto smart. Ecco come funziona.

Lucchetto smart che protegge i tuoi averi: come funziona

Se il lucchetto classico non ha funzionato e vuoi qualcosa di più efficiente, sappi che esiste un lucchetto smart che potrebbe fare al caso tuo. Non ha la solita combinazione numerica, facilmente decifrabile, soprattutto se il malintenzionato dovesse avere qualche minuto di tempo per fare più tentativi. Questo lucchetto speciale, prodotto da Magt, si configura attraverso un’applicazione del tuo cellulare e può essere sbloccato solo tramite l’impronta digitale.

Ne può memorizzare anche dieci, quindi non sarai soltanto tu l’unica persona a poter sbloccare il lucchetto, potranno farlo anche delle persone delle quali ti fidi ciecamente. Qualora il lucchetto non dovesse riconoscere l’impronta a causa delle mani bagnate o dei guanti, potrai sbloccarlo direttamente tramite un QR Code attraverso il tuo smartphone. Il lucchetto è elettronico e si carica tramite usb, ha un’autonomia di circa mille aperture, quindi potrebbe durare tantissimi anni.

Costa 49 euro, ma potresti trovare dei modelli di altre marche a prezzi inferiori. Ce ne sono alcuni che costano meno di trenta euro. Questo dispositivo è presente su tutti gli store online più importanti, Amazon compreso. Se ti distrai facilmente e hai già avuto qualche fregatura in passato, forse dovresti seriamente pensarci.