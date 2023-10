Luci a Led: forse non immagini come possano cambiare la tua casa e il tuo portafogli

Per l’illuminazione sono sempre di più le persone che optano per le luci a Led. Sono un ottimo modo per risparmiare e non solo.

Di recente c’è una sempre maggiore richiesta di luci a Led, e non solo da parte di chi sta rifacendo il sistema di illuminazione. Anzi, in molti decidono di sostituire sia le lampade alogene che le classiche lampadine con i Led, e non si tratta solo di una questione estetica. Queste luci presentano più di un vantaggio economico e il primo è la loro efficienza energetica.

Rispetto alle lampade alogene richiedono circa l’80-90% di energia in meno producendo la stessa luce. Questo è dovuto al fatto che mentre le prime sprecano l’80% della corrente disperdendola come calore le luci a Led lo trattengono al loro interno. Le bollette della luce risulteranno quindi decisamente inferiori senza dover rinunciare a una buona illuminazione.

C’è chi obietta che i Led sono più costosi, ma questa spesa iniziale si trasforma in un investimento dato che durano a lungo, circa 10 anni. Si tratta di una stima calcolata stimando un’accensione di 8 ore al giorno per un modello di buona qualità, ma ce ne sono di più longeve. Di contro una lampadina normale può sperare di durare qualche mese, non certo un decennio.

Le luci a Led fanno bene all’ambiente e alla salute

Un vantaggio poco esplorato di questo tipo di illuminazione è che produce un quantitativo di radiazioni UV molto basso, senza richiedere filtri come altri tipi di illuminazione. Il fatto che trattengano il calore come descritto prima le rende anche più sicure per la casa. Le lampadine classiche possono surriscaldarsi e provocare un incendio domestico in casi estremi.

Oltre all’aspetto della sicurezza si tratta anche di luci che hanno un basso impatto ambientale. Sia perché richiedono un minore consumo di energia sia perché al loro interno non contengono elementi tossici come il mercurio presente nelle lampadine a basso consumo. Il loro smaltimento risulta quindi più semplice dato che non hanno parti che risultano come rifiuti speciali.

Visto che anche l’occhio vuole la sua parte a livello estetico ora le luci a Led non sono più disponibili solo bianche ma in un’ampia gamma di colori. In più si possono installare a contatto con qualsiasi materiale di rivestimento, che sia legno, cartongesso o plastica.