Lucy, il soldato e il ghoul: chi sono e chi interpreta i protagonisti della serie Prime Video di Fallout

Finalmente la serie di Fallout si mostra, chi sono gli interpreti del prodotto Amazon Prime pronto a far innamorare i fan.

C’è sempre tanta attenzione quando una delle piattaforme principali per l’intrattenimento decide di imbarcarsi in una impresa importante e portare ad un altro pubblico prodotti nati altrove.

Nel passato recente abbiamo per esempio avuto la grande esperienza di Game of Thrones che ha riscritto il genere fantasy sdoganandolo completamente ma abbiamo avuto anche Halo che non si è dimostrato del tutto all’altezza di quello che i fan speravano sarebbe stata la trasposizione in serie TV di Master Chief.

Da ultimo, proprio su Amazon Prime, la serie ispirata al Signore Degli Anelli e adesso la stessa piattaforma prova con Fallout, uno dei titoli più famosi tra quelli prodotti da Bethesda. Una serie iconica che si trasforma ora in una serie TV su cui tanti puntano gli occhi. E finalmente arrivano le prime immagini delle versioni in carne e ossa.

Come sarà la serie TV Fallout? Chi sono i protagonisti?

Il mondo di Fallout è un mondo che parla del futuro ma parla anche del presente e soprattutto di quello che succede quando la società viene organizzata e gestita in base a chi possiede e a chi non possiede. Ed è questo anche l’incipit della serie TV. La storia ruota intorno a Lucy, interpretata da Ella Purnell, che immagina in maniera molto naive che tutto il mondo sia come la comunità sotterranea in cui vive allegramente nonostante l’apocalisse. Nel momento in cui però è costretta a mettere il naso fuori dal suo castello dorato viene investita da quella che è una realtà molto più darwiniana in cui vince il più forte.

Purnell ha di recente mostrato ciò di cui è capace in Yellowjacket ma di certo Lucy, che ben si adatta ai suoi occhioni marroni, è tutta un’altra storia che forse assomiglia di più a Jinx, la protagonista di Arcane cui l’attrice ha prestato la voce nella serie animata prodotta da Netflix. Accanto a Purnell troviamo Kyle McLachlan nelle vesti di suo padre Hank. Un altro personaggio molto importante dentro Fallout è quello interpretato dal camaleontico Walton Goggins che dopo aver interpretato uno dei protagonisti di The Hateful Eight per Quentin Tarantino, essere stato Shane per The Shield e Crowder in Justified diventa irriconoscibile e dà voce e corpo al Ghoul. Dietro la macchina da presa un cognome molto importante: Nolan. Ma non si tratta del Christopher Nolan di The Dark Knight e Interstellar ma di suo fratello Jonathan, diventato estremamente famoso a modo suo per come ha costruito il mondo di Westworld e per l’interessante progetto di Person Of Interest.

Le realtà distopiche sono il suo pane quotidiano e stando al racconto di Todd Howard di Bethesda il progetto presentato da Nolan e dalla sua squadra è risultato vincente rispetto a tanti altri proprio perché non cercava di ricostruire la storia originale di Fallout ma di inserirsi all’interno di quelle ecosistema costruendo una storia originale trattando il materiale e il progetto “come un videogioco“.