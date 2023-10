MrBeast mostra l’analitico del suo canale e lascia tutti senza parole: numeri da capogiro

MrBeast ha mostrato in queste ore l’analitico del suo canale. I numeri da capogiro lasciano tutti senza parole: incredibili risultati.

Lo youtuber più famoso al mondo è senza ombra di dubbio Mr. Beast, uno degli influencer più seguiti al assoluto. In queste ore il content creator ha voluto mostrare il suo analitico, ovvero il conteggio degli accessi, da urlo. Sui social arrivano solamente commenti di ammirazione per il risultato raggiunto: non si era mai visto prima.

MrBeast è il nome d’arte di Jimmy Donaldson unon degli youtuber e filantropi più famosi tra le nuove generazioni. I suoi contenuti postati su YouTube da anni continuano ad intrattenere i viewers della piattaforma di broadcasting video. La sua carriera sul Tubo è iniziata nel 2021 ed è riuscito ad acquistare popolarità grazie a sfide folli realizzati anche con alcuni colleghi youtuber. Infatti tra i suoi video più famosi troviamo “Last Youtuber to Leave a Circle Wins $100,000” o “Giving $100,000 To A Homeless Person”.

Proprio questi contenuti sono riusciti ad ottenere l’attenzione degli utenti. MrBeast, come abbiamo detto, è anche un grande filantropo ed in molti hanno potuto apprezzare le sue massicce donazioni a scopi benefici, donando milioni di dollari a delle organizzazioni no-profit, per rifugi per senza tetto ed ospedale da destinare a persone in difficoltà. Insomma il creatore di contenuti è riuscito a creare una community affezionata proprio grazie al suo grande cuore. In queste ore MrBeast ha anche voluto condividere il suo analitico con i suo followers.

MrBeast condivide l’analitico con i suoi fan: risultati incredibili

In questi anni MrBeast è quindi riuscito a diventare una vera e propria celebrità globale grazie ai suoi video postati sul suo canale YouTube. A differenza di tanti altri creator, Jimmy Donaldson è riuscito a rimanere rilevante anche grazie ai contenuti sempre creativi ed interattivi. A dimostrarlo sono i risultati raggiunti proprio da MrBeast nelle ultime 48 ore, dove su YouTube ha fatto registrare un picco di 292.672,724 viewers.

Risultati che hanno dell’incredibile e che non solo hanno dimostrato come lo youtuber riesca ad ottenere ancora un seguito spropositato. Tra i commenti spunta anche quello di un influencer chiamato Kommander Karl che ironicamente ha scritto: “Riesce ad ottenere quasi 300 milioni di visualizzazioni ogni 48 ore ed io giudico un buon mese quando raggiungo le 500mila views“. Ovviamente poi sono tantissimi i followers che hanno elogiato il loro creatore di contenuti che ancora una volta continua ad ottenre dei risultati da record.