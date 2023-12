Nel 2024 la sorpresa per i fan di Fortnite: un regista si fa avanti

I fan di Fortnite hanno appena ricevuto una sorpresa inaspettata ma molto gradita, c’è un super regista pronto per il film del gioco.

Il gioco è uno dei fenomeni globali degli ultimi anni. Un videogioco che nel tempo è cambiato ma in un modo che non ha fatto altro che aumentare il numero dei fan che quotidianamente si sfidano nelle varie modalità messe a disposizione o che guardano altri sfidarsi in challenge tra le più disparate.

Ed è un fenomeno globale che non coinvolge soltanto ragazzini o adolescenti. Ci sono anche moltissimi adulti che passano il loro tempo libero sull’isola di Fortnite e che magari sono anche più che disposti a dare a Epic Games parte del proprio stipendio, per acquistare skin ed elementi decorativi. Su questa struttura fatta di collaborazioni con nomi sempre più altisonanti, Epic ha dato vita a un piccolo grande impero. Un impero che un giorno potrebbe addirittura trasformarsi in un film.

Come potrebbe mai essere un film ambientato in un gioco in cui non c’è una vera e propria storia da seguire rimane un mistero ma se se ne dovesse cominciare a parlare c’è già un regista tra i più famosi del momento che è pronto a mettersi dietro la macchina da presa. Un regista che ha anche ammesso pubblicamente di essere fan del gioco.

“Se Fortnite diventa un film lo faccio io”, la promessa del regista… Super

Gli adattamenti da videogioco a film e serie TV come qualunque altra operazione creativa e commerciale insieme possono riuscire bene o meno bene. Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito a un palleggiarsi tra intrattenimento passivo e intrattenimento attivo con film che sono diventati videogiochi e videogiochi che hanno fatto il loro ingresso nel mondo dei film.

Più di recente abbiamo visto un trend crescente con le serie TV, soprattutto perché si tratta della forma che viene più spesso fruita per esempio da chi decide di aprire un abbonamento a piattaforme come Netflix o Disney+. Ma i film non sono morti ovviamente. Proprio parlando di piattaforme di streaming c’è da ricordare che sta uscendo in questi giorni Rebel Moon di Zack Snyder.

Il regista diventato famoso per la sua interpretazione del mondo di Superman e della Justice League ha dichiarato in una recente intervista di essere diventato per caso giocatore accanito proprio di Fortnite. Avrebbe iniziato a giocare per poter passare un po’ di tempo con il figlio ma si sarebbe poi appassionato “all’alchimia“, questo è il termine che utilizza, che i ragazzi di Epic Games sembrano essere riusciti a creare dentro Fortnite e se ci fosse spazio per un film lui sarebbe in prima fila per chiedere di essere il regista di questo prodotto. Di certo si tratta di un altro riconoscimento per il gioco e per il lavoro fatto da Epic per un prodotto che non sembra conoscere ruggine e che anzi è diventato qualche settimana fa palco virtuale addirittura dei TGA.