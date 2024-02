Nessuno usa correttamente il telecomando della tv: le funzioni nascoste che ti torneranno utilissime, comuni a tutti i modelli

Sul telecomando della televisione ci sono delle funzioni nascoste che in pochi conoscono o utilizzano: ecco di cosa stiamo parlando.

Ci sono invenzioni che ormai sono entrate a far parte della quotidianità e sono così note a tutti da essere sottovalutate dalla maggior parte di noi. Sì perché quando qualcosa diventa di uso comune cominciamo ad utilizzarlo in maniera automatica, senza chiederci se l’utilizzo che ne facciamo sia corretto o se ci siano delle novità rispetto ai modelli precedenti.

Un caso esemplare è quello del telecomando, o dei telecomandi. Questi strumenti ci hanno indubbiamente semplificato la vita, ci permettono di accendere la televisione, ma anche la soundbar, il climatizzatore, aprire il cancello, la portiera o il cofano dell’auto, e ancora la saracinesca del garage senza dover fare sforzo e a distanza. Un risparmio di tempo e fatica al quale siamo talmente abituati da non farci più caso.

Eppure i telecomandi sono sempre in evoluzione e le funzioni che vengono inserite di anno in anno sono sempre maggiori e sempre più utili. Questo discorso vale soprattutto per i telecomandi della televisione, ci sono infatti quelli con il puntatore automatico che ci permettono di eseguire ogni azione come se stessimo utilizzando un mouse, ci sono quelli con microfono ed in generale la maggior parte di quelli moderni hanno comandi rapidi per le funzioni smart, di registrazione e per l’accesso alle applicazioni.

La caratteristica sconosciuta dei telecomandi della tv

Al di là delle novità e delle specificità di ogni telecomando, ci sono alcune caratteristiche che sono comuni alla maggior parte dei telecomandi. Ad esempio lo sapevate che potete utilizzare il vostro telefono per scoprire se le batterie sono scariche o se il telecomando ha smesso di funzionare?

Ciò di cui vi vogliamo parlare adesso, però, è dei segnali che permettono di utilizzare il telecomando senza bisogno di guardarlo. Sicuramente ognuno di voi si è trovato di fronte alla situazione in cui di notte non sapeva come cambiare canale, come alzare il volume o banalmente come spegnere il televisore poiché l’assenza di visibilità non vi consentiva di trovare i tasti corretti.

Ebbene dovete sapere che la maggior parte dei telecomandi ha dei segnali per permettere a chi è ipovedente o non vedente di utilizzare lo strumento. Sicuramente avrete fatto caso che il tasto di accensione/spegnimento si trova in alto a destra ed è diverso rispetto agli altri: solitamente è più grande, rotondo e con il simbolo in rilievo.

Se osservate bene il vostro telecomando, noterete che accanto al tasto per cambiare volume e a quello per cambiare canale ci sono dei pallini, messi appositamente per indicare la funzione di quei due tasti. Infine sul numero 5 solitamente c’è un puntino. Il cinque non è stato scelto a caso, ma perché solitamente si trova al centro del telecomando e dunque può servire da punto di riferimento per trovare gli altri numeri o tasti.