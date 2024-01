Netflix, altro colpo pazzesco dopo ‘Berlino’: utenti al settimo cielo

Dopo la serie ‘Berlino’, Netflix ha messo a segno un altro straordinario colpo: gli utenti della piattaforma sono felicissimi.

Lo scorso 29 dicembre 2023 i tanti abbonati della piattaforma streaming di Netflix hanno accolto la serie ‘Berlino’. Un prodotto tanto atteso dagli utenti perché si lega a ‘La casa di carta‘, altra serie prodotta da Netflix amatissima e seguitissima.

La piattaforma streaming è contraddistinta da periodi in cui gli abbonati si concentrato su determinati contenuti. Di recente Netflix ha diffuso delle classifiche in cui si evidenziano i film e le serie Tv maggiormente di tendenza. A spiccare nella classifica sulle serie Tv più viste di recente è proprio ‘La casa di carta: Berlino‘ ma subito dietro c’è un prodotto che permette a Netflix di mettere a segno un altro colpo.

La serie spinoff con Pedro Alonso è seguita da un’autentica sorpresa che sta spingendo sempre più persone ad interessarsi. Un titolo capace in poco tempo di raggiungere e stabilirsi al secondo posto della classifica recentemente diffusa da Netflix.

La sorprendente serie dietro ‘Berlino’: altro colpo per Netflix

Gli utenti italiani di Netflix hanno diviso la loro visione su più serie televisive. Al primo posto della classifica c’è ‘Berlino‘ ma la vera sorpresa si trova al secondo posto e porta il titolo di “Camino per casa vostra – Fuoco crepitante da legno di Betulla‘ che è riuscito a battere la seconda stagione della serie ‘Odio il Natale‘.

Oltre allo spinoff con protagonista Pedro Alonso, gli utenti italiani hanno deciso di passare del tempo con ‘Camino per casa vostra – Fuoco crepitante da legno di Betulla‘, per la prima volta in Ultra-HD 4K. Questo contenuto dona un certo benessere grazie alla fiamma che riscalda le feste di Natale scoppiettante e crepita tramite delle immagini cristalline e in alta definizione.

Questo contenuto altro non è che un’immagine fissa, dalla durata di un’ora, di un caminetto con il fuoco acceso con tutti i piccoli rumori del caso. Dalla scheda presente sul sito ufficiale si legge che la regia è a nome George Ford, autore di altri prodotti di questo tipo come ‘Aquarium for your home: Saltwater Reef‘ realizzato nel 2008. In questo caso i telespettatori possono vedere l’immagine di un acquario popolato dai pesci della barriera corallina.

Insomma, molti utenti hanno concesso la loro visione ad un prodotto che ha saputo regalare qualche momento di relax con un’immagine tanto semplice quanto profonda. Un successo inaspettato per Netflix che potrebbe portare la società a proseguire verso la produzione di tali contenuti.