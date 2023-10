Netflix apre i negozi fisici: dove saranno e a cosa serviranno

Netflix è pronta a portare il proprio successo nel mondo reale aprendo una serie di Netflix Store in giro per il mondo: come saranno?

Nel corso degli ultimi dieci anni Netflix è stata in grado di rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento globale. L’idea di una piattaforma in streaming dai costi accessibili e dai contenuti in costante aggiornamento è stata assolutamente vincente, determinando un successo senza precedenti per un’azienda del settore.

Con il tempo Netflix si è trasformata anche in una casa di produzione in grado di finanziare progetti importanti e ambiziosi, come Stranger Things, Arcane, One Piece (l’action serie), Tenebre e Ossa, Squid Games, Enola Holmes e moltissimi altri contenuti di grande successo.

Esattamente com’è accaduto al case di produzione storiche, a un certo punto Netflix ha fiutato l’affare del merchandising. Proprio per questo, ma anche per offrire una Netflix Experience coinvolgente e interattiva, l’azienda ha deciso di aprire degli store fisici in cui i fan delle serie e dei film Netflix più famosi potranno entrare, divertirsi e, ovviamente, spendere soldi.

Cosa si potrà fare nelle Netflix House?

Si chiameranno Netflix House e verranno aperte in moltissime delle grandi città del mondo. Naturalmente i primi store saranno aperti negli Stati Uniti e poi, da lì, “colonizzeranno” il resto del mondo.

Le Netflix House in realtà renderanno concreta un’idea che è già stata messa in atto a livello digitale, quando nel 2021 è stato creato e aperto uno store on line di prodotti Netflix. Da lì è possibile acquistare prodotti di merchandise legati a tutte le principali serie Netflix ma le Netflix House saranno molto più di un semplice negozio di gadget.

Il progetto includerà sicuramente aree shop in cui sarà possibile acquistare capi di abbigliamento e gadget di vario tipo legati all’intrattenimento Netflix, ma conterrà anche aree food in cui sarà possibile fermarsi a mangiare come in un vero e proprio centro commerciale.

L’esperienza più esclusiva, però, sarà quella legata all’intrattenimento puro. Sembra infatti che nelle Netflix House saranno allestite attrazioni a tema con le quali i clienti potranno interagire. Uno dei primi esempi, che probabilmente sarà tra le prime attrazioni ad essere allestite, è il percorso ispirato a Squid Games, ma sicuramente saranno create diverse attrazioni e periodicamente ruoteranno all’interno dei vari store.

Dati alla mano sembra quindi che Netflix abbia intenzione di creare piccoli parchi divertimento a tema nei quali i clienti potranno mangiare, fare acquisti e trascorrere il tempo libero.