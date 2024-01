No, questa lattina di Coca-Cola non è rossa: com’è possibile?

Una lattina di Coca-cola non appare rossa, ma di un altro colore. Ma come è possibile? Ecco la spiegazione ufficiale a un’illusione.

Coca-cola è uno dei marchi più celebri al mondo per la produzione di bevande analcoliche. Il nome del brand deriva dalla celebre bibita con le bollicine prodotta con caffeina la cui ricetta è ancora oggi segreta. Tuttavia, altre bevande simili sono apparse nel mercato negli anni non immediatamente successivi, prima che la Coca-cola era praticamente un monopolio per anni. Ma la bevanda originale resta la più amata al mondo.

L’azienda ha fatto parlare di sé in Italia per un caso legato a Chiara Ferragni. Il colosso della bevanda rossa ha imposto lo stop dello spot girato con l’influencer, che sarebbe dovuto andare in onda durante le serata del Festival di Sanremo, di cui è lo sponsor. A causa del caso Balocco, la multinazionale ha deciso di sospendere la collaborazione con la fashion blogger, che ora è indagata per truffa, per la promozione dei suoi pandori Pink Christmas e la presunta falsa beneficienza.

Coca-Cola è rossa? In realtà è un’illusione: ma riguarda una sola lattina

Coca-cola è molto celebre anche in Italia perché è la bibita analcolica più bevuta e perché produce numerose bevande del gruppo: Fanta, Fuze tea e la Sprite. Nel settore locale non sono nate altre versioni Coca-cola, come ad esempio quella alla ciliegia, perché gli italiani sono fedeli al sapore classico. Nel mercato italiano infatti la Coca-cola conserva lo stesso sapore, ma è prodotta in cinque versioni: c’è la Zero caffeina e zuccheri, la classica, quella al limone e la light. La mitica lattina classica, che negli anni è sempre la stessa, è diventata recentemente virale sul web per un’illusione, che la fa sembrare rossa.

Un utente su X (l’ex Twitter), chiamato Akiyoshi Kitaoka, si definisce uno psicologo sperimentalista, poiché conduce diversi interessanti esperimenti. Uno di questi riguarda la Coca-Cola. L’utente ha postato una foto in cui una lattina è circondata da diverse bande blu e appare rossa, ma in realtà questo non è altro che un’illusione ottica. A proposito dell’immagine ha scritto: “potresti vedere una lattina della Coca-cola rossa, anche se questa immagine è composta da nero, bianco e ciano”.

Allora come è possibile? Lo psicologo non lo ha spiegato e questo infittisce il mistero, ma alcuni commentatori hanno snocciolato delle ipotesi. “Questo è dovuto all’opposizione dei colori ciano/verde, dove ciò che non è ciano viene interpretato come rosso”. Dunque potrebbero essere i nostri occhi a vedere questo colore, poiché le luci e le varie lunghezze d’onda possono riprodurre questo colore. I colori in realtà non esistono, ma sono frutto di come il nostro campo visivo interpreta le luci che colpiscono gli oggetti.