Non avere paura di pulire i tuoi auricolari: il ‘trucco’ per averli come nuovi senza rischiare

Se volete pulire i vostri auricolari, dovete conoscere subito questo trucco. Torneranno come nuovi senza dover rischiare nulla.

Gli auricolari bluetooth sono tra gli accessori più maggiormente utilizzati dagli utenti. Stiamo parlando di un comodo accessorio che funziona tramite case di ricarica e che dà la possibilità di ascoltare musica, rispondere a chiamate e tanto altro con il semplice ausilio di un tocco. Se Apple è leader del settore con i suoi AirPods, anche la concorrenza propone da anni alternative molto valide e più economiche.

Uno degli aspetti più importanti, e non potrebbe essere altrimenti, è la manutenzione degli auricolari stessi. Pulirli regolarmente vi dà la possibilità di godere di un’esperienza audio unica nel suo genere. E di non andare a intaccare le orecchie con germi e batteri che potrebbero insidiarsi all’interno dei padiglioni dopo qualche tempo di utilizzo prolungato. Seguite questo trucco e li avrete sempre come nuovi senza dover rischiare nulla, funziona sempre.

Come pulire gli auricolari: così torneranno come nuovi in qualche minuto

Come per ogni accessorio tech, anche gli auricolari richiedono molta attenzione e cura quando si parla di pulizia. Questo perché il rischio che alcune componenti chimiche e liquide vadano ad intaccare le componenti interne è alta. Vi consigliamo di seguire questa comoda guida passo passo e vedrete che in qualche minuto avrete le cuffie come nuove senza dover rischiare nulla.

Per iniziare, disconnettete gli auricolari dallo smartphone e poi togliete i copri-auricolari per poter vedere quanto sono sporchi. A questo punto, vi servirà un kit apposito di pulizia. Ne trovate di diversi sul mercato, a prezzi modici e che vi forniranno tutti gli strumenti utili per completare l’operazione.

Vi servirà innanzitutto una spugna pulitrice, utile per togliere lo sporco nella parte esterna dell’auricolare senza toccare la griglia dell’altoparlante. Poi prendete una punta di precisione, con cui andare a grattare delicatamente i residui più piccoli di sporcizia. Conclusa quest’operazione, munitevi di una spatola rigida e di una di precisione per rimuovere tutto ciò che avete tolto dall’auricolare e buttarlo.

In alternativa, potete anche usare un panno in microfibra o salviette imbevute di alcol etilico al 75-80%. Oppure usate uno spray ad aria compressa se già lo avete in casa. Stando sempre attendi ad agire con cura e precisione per non compromettere nulla. Sono fortemente sconsigliati prodotti che contengono candeggina o perossido di idrogeno, ed evitate di sfruttare il calore del phone per asciugare il tutto.