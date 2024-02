Non ci hai mai fatto caso? Ebbene, dal modo in cui stringi la mano puoi capire il tuo stato di salute

Il modo in cui stringe la mano può dire già tante cose su una persona. A volte rivela anche le sue condizioni di salute.

Sulla stretta di mano si è già detto molto relativamente all’impressione che fa su chi si ha davanti, per esempio a un colloquio di lavoro. Molti cercano di serrare la presa per mostrarsi sicuri di sé, altri quasi vorrebbero tirarsi indietro e limitarsi a salutare. Ma se capita di stringere la mano a un medico il discorso cambia: dalla stretta potrebbe già iniziare a fare una piccola diagnosi.

Partiamo da chi per quanto si impegni non riesce proprio a emulare la “stretta d’acciaio” consigliata per apparire disinvolti. Se quando si stringe la mano la presa è molto debole secondo i medici potrebbe trattarsi segnalare che sia il momento di eseguire un controllo dal cardiologo. C’è infatti una probabilità non indifferente di essere a rischio infarto.

Una ricerca dettagliata sull’argomento è stata condotta alla Queen Mary University, a Londra. Lo studio ha coinvolto 5.000 volontari che si sono sottoposti ad alcune analisi e in contemporanea hanno dovuto mostrare la loro stretta di mano migliore. A capo della ricerca c’era il professor Petersen, docente di Medicina Cardiovascolare dell’ateneo.

Fare prevenzione sulla salute partendo da come stringi la mano

Il progetto, da cui è risultata la correlazione fra la stretta di mano debole e una fragilità cardiaca, ha mostrato ai medici un metodo innovativo per visitare. Invece di dover svolgere ECG e altri esami che comportano un costo, con una stretta di mano non si spende nulla e si ha già un’idea delle condizioni del paziente. Solo dopo bisognerà approfondire con altri controlli.

Naturalmente questo non significa che tutti coloro hanno poca forza nelle mani debbano temere un attacco di cuore, almeno se si tratta di giovani. Uno studio condotto negli anni ’60 per esempio mostrava che la correlazione fra una stretta debole e problemi al cuore fosse da considerare verso la mezza età. Dopo i 50 anni dopotutto si è più soggetti a patologie cardiovascolari.

Oltre che dare un aiuto a fare prevenzione contro i problemi cardiaci una stretta di mano può aiutare anche a capire molto sulla salute mentale di una persona. Dall’analisi di 51.000 persone sopra i 45 anni è emerso come chi stringe piano la mano abbia maggiore probabilità di sviluppare patologie depressive.